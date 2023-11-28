前藍委盧嘉辰現身綠營吳琪銘造勢站台　對手林金結：尊重恩師選擇

老翁嘆「天冷走路就會痛」　醫籲當心3徵兆

▲醫師透過氣球擴張術打通阻塞血管後，大幅改善下肢冰冷情形。(圖／醫院提供2023.11.28)
▲醫師透過氣球擴張術打通阻塞血管後，大幅改善下肢冰冷情形。(圖／醫院提供2023.11.28)

記者柳榮俊/台中報導

最近氣溫陡降，台中75歲「順伯」抱怨每次出門散步，「走沒幾步腳就痛」，日前在家時又因腳抽痛跌倒擦傷，結果傷口潰爛難癒合，就醫檢查結果竟是周邊動脈阻塞惹禍，幸好安排氣球擴張術打通血管後狀況好轉；醫師建議，長者如發現下肢冰冷、疼痛或膚色蒼白發紫等徵兆，務必儘速就醫以免釀成大禍。

我是廣告 請繼續往下閱讀

亞洲大學附屬醫院心臟外科主任劉殷佐表示，「周邊動脈阻塞」泛指股動脈以下的血管病變，致病原因多為隨著年紀增長，人體的血管內壁逐漸堆積脂肪斑塊，導致血管變得狹窄、硬化，使得肢體末端血流供應量不足，因而出現腳麻、疼痛跛行等症狀，但長輩們往往誤以為是體力退化而忽略，結果延誤治療導致血管阻塞更加嚴重，甚至因小傷口不斷潰爛而被迫截肢。


劉殷佐指出，以「順伯」為例，他本身有三高病史，平時都有穩定追蹤服藥，但他自述走路時常會沒力且感覺疼痛，所以整天多半都待在家裡很少外出，適逢最近冬季氣溫陡降，他更是抱怨小腿總是冷冰冰、皮膚乾巴巴，結果日前不慎跌倒受傷，腳指傷口潰爛難以癒合，這才讓她意識到「代誌大條了」。


劉殷佐表示，門診時先透過非侵入性的「踝肱血壓比」（ABI檢測）診斷，比較腳踝與手部血壓的差異，結果ABI指數為0.83(正常值為0.9~1.3)，搭配血管超音波影像檢查後，證實是左腿周邊動脈阻塞惹的禍，於是建議採用「血管腔內氣球擴張術」治療，順利打通左腳阻塞血管後，下肢冰冷狀況大幅改善，讓患者與家人都放下心中大石。


劉殷佐提醒，患有周邊動脈血管疾病的患者多半沒有明顯症狀，初期下肢疼痛也經常被認為是退化性關節炎，往往會選擇吃止痛消炎藥應急，只不過隨著病程進展，患者走一段路後，腿部肌肉開始出現缺血、疼痛的現象，休息一段時間又會恢復正常，此為「間歇性跛行」的徵兆，一旦錯過黃金治療時間，有可能造成腿部缺血發黑，嚴重者更可能會面臨截肢。


因此劉殷佐呼籲，只要發現有周邊動脈阻塞情形，透過藥物或手術治療都能改善症狀，找回良好生活品質，尤其高風險族群如年長者、三高或有抽菸習慣者，一旦出現有下肢疼痛跛行、冰冷以及膚色蒼白或發紫等情形，都應盡快安排檢查，避免延誤病情，小病變成大病，可就得不償失。

全國最大跨校免費選修課程　優遊臺中學

921判全倒都更至今未完成　盧秀燕允全力協助

邁向2050淨零碳排　中市府成立企業ESG輔導團

加碼送好禮　中市「流感疫苗長者接種週」起跑

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞