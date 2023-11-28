才子導演柯汶利擄獲張鈞甯！曾闖奧斯卡10強 電影賣座60億票房
41歲女藝人張鈞甯傳出下月結婚，情定小3歲馬來西亞才子導演柯汶利，經紀人回應「有好消息的話會再分享給大家」，柯汶利不僅是金鐘獎得主，近年在大陸市場深耕，交出60億票房代表作《誤殺》，可說是影壇罕見兼顧叫好及叫座的代表。
記者羅凌筠／綜合報導
柯汶利出生於馬來西亞，本來從事金融業，靠銀行業務員的職位月入數十萬，但是他毅然決然辭職，來台灣念書學電影，他的短片《自由人》，改編自死刑犯湯英伸的故事，獲得金鐘獎最佳迷你劇集導演肯定，這部作品也代表台灣，入圍奧斯卡最佳短片10強。
柯汶利闖大陸發展有成，他的電影《誤殺》是由「票房保證」陳思誠監製，女主角陳沖、主題曲歌手蕭敬騰，一票A咖陣容助陣，創下賣座60億的驚人紀錄。柯汶利拍陸劇的口碑也不俗，《女心理師》有流量女王楊紫加持，《唐人街探案》讓他抱得美人歸，與女主角張鈞甯定終身。
柯汶利新作《默殺》靈感取自真實社會案件，女主角是遭霸凌的失語特教生，由女學生連續失蹤案探討旁觀者的漠視，獲得今年台北電影節國際新導演競賽「觀眾票選獎」，翻開張鈞甯過往情史趙又廷、張翰、導演林哲樂、邱澤等，柯汶利的確是她喜歡的才子型。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁