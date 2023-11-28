99%日本人不能接受！電車上開「手機1功能」像挑釁 他曝嚴重後果
出國旅遊固然開心，但每個國家因為風俗民情不同，所以也有很多不同的禁忌，因此都要特別注意公眾禮儀，避免淪為「失格旅客」。近期旅台日籍部落客「日本人的歐吉桑」就提醒，在日本電車上打視訊電話，對日本人而言就像挑釁行為，很有可能引發爭端。
記者潘毅／綜合報導
「去日本旅遊中真的需要小心這行為」，日本人的歐吉桑在臉書上提醒：「在台灣電車常見行為的光景，但是如果在日本電車內有做這行為的話，可能會引起超大的糾紛，尤其是東京跟大阪的電車」。
歐吉桑解釋，因為在車上打視訊，對於日本人來說這行為是有點像挑釁其他乘客，有些乘客看到這行為可能受不了而破口大罵或者直接動粗，「電車裡面電話，有些日本人可能會接受，因為電話內容可能是非常緊急而重要的內容。但打視訊電話, 我相信99.99%日本人不能接受」。
「日本電車裡面有很多種類的乘客」，歐吉桑也提醒：「常常看到日本新聞的人應該都知道我們日本電車裡面的嚴重的糾紛案件多麼豐富，乘客不是只有有禮貌的人，還有著喝醉嚴重的人、精神快要瘋狂的人、已經放棄人生的人等，這些人看到了視訊電話的人，一定會找碴打架，請記得日本電車內的視訊電話並不是沒禮貌的行為，而是挑釁的行為」。
不少台灣網友看完兩地文化差異後，也紛紛表示，在台灣的大眾運輸內也常常看到開啟視訊通話的現象，但未曾想過次行為在日本竟然會從「沒禮貌」升級成「挑釁」，因此也呼籲台灣旅客，前往當地千萬別成為失格旅人了！