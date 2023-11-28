Google雲端資料竟「憑空消失」！官方認了：調查中 快靠3招自保
Google 雲端是很多人備份資料的雲端空間，但近期可能要多注意了！根據外媒報導，有用戶發現儲存在Google 雲端的檔案竟然莫名消失，且不是少數個案，不少人反應類似狀況。對此 Google在該貼文上回應表示「調查中」，間接承認出現異常。目前災情大多集中在電腦版的Google雲端硬碟，現階段官方提供三項自保方式：不要中斷帳號連線、不要刪除DriveFS資料夾，或先將資料備份到自己的硬碟上。
記者周淑萍/綜合報導
根據外媒《9to5google》報導，韓國網友率先發難，在Google官方論壇反應，今年5月之後的檔案全部都消失不見，之後發現有不少人也有類似的狀況，有人回應指出，雲端上的Google試算表從2016年至2019年的數據也莫名遺失。而這波災情顯示主要出現在電腦版的應用程式，且不止Windows用戶，蘋果的Mac系統也遭殃。
對此，官方在留言處回應表示，目前正在調查檔案遺失的原因，初步推測可能與84.0.0.0 到 84.0.4.0版本更新有關。但尚未有相關修復的版本，官方建議現階段民眾自救的3種方式：一、不要在桌機版中斷連線帳號；二、不要刪除或移動DriveFS資料夾；三、將雲端資料先備份在硬碟上。