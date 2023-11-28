▲假牙摩擦反覆嘴破以為發炎！　中年男罹「口腔頰黏膜癌」

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假牙導致口腔反覆發炎 恐引發黏膜癌變衛生福利部南投醫院耳鼻喉頭頸外科醫師賴文森表示，除了抽菸是致癌因子外，假牙也可能導致口腔反覆發炎並引發黏膜癌變。根據衛生福利部111年國人死因統計資料，口腔癌是十大癌症死亡率第6位；國民健康署110年癌症登記資料指出，口腔癌是台灣十大癌症發生人數第5位，有超過6千2百人罹患口腔癌，對國人的健康影響甚巨。
早期口腔癌預後佳 高風險族群應定期篩檢賴文森醫師指出，口腔癌的早期治療以手術為主，治療效果較好。然而，早期口腔癌的症狀並不明顯，因此定期進行篩檢非常重要。政府目前提供補助給30歲以上有嚼檳榔或吸菸習慣的民眾，以及18歲以上的嚼檳榔原住民，每兩年進行一次口腔黏膜檢查。如果曾經有抽菸習慣但已經戒菸，也可以接受口腔黏膜檢查。
早期發現口腔癌，可以及時進行適當治療。如果延遲到晚期才接受治療，除了手術外，可能還需要進行化學治療和放射線治療，治療過程相當辛苦，且治癒的機會也會下降。
嘴破兩周未癒合 應盡快就醫診治賴文森提醒民眾，尤其是長者，佩戴假牙仍需要定期至牙科追蹤調整，也呼籲如果口腔黏膜同一個處反覆潰瘍，持續超過兩周以上仍未痊癒，建議至耳鼻喉科或牙科，由專業醫師安排進一步的檢查與診斷。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60017
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