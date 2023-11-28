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假牙摩擦反覆嘴破以為發炎！　中年男罹「口腔頰黏膜癌」

▲假牙摩擦反覆嘴破以為發炎！　中年男罹「口腔頰黏膜癌」
▲假牙摩擦反覆嘴破以為發炎！　中年男罹「口腔頰黏膜癌」

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】58歲王先生曾有20年菸齡，在兩個月前發現自己一直嘴破，嘗試使用口內膏，但症狀一直反覆出現，就醫發現嘴破可能是因為假牙配戴不當，以及長期磨擦刺激所導致。經過詳細切片檢查，確診為「口腔頰黏膜惡性腫瘤」，經癌症分期檢查為第一期，接受廣泛切除手術後三天即出院返家休養。

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假牙導致口腔反覆發炎　恐引發黏膜癌變

衛生福利部南投醫院耳鼻喉頭頸外科醫師賴文森表示，除了抽菸是致癌因子外，假牙也可能導致口腔反覆發炎並引發黏膜癌變。根據衛生福利部111年國人死因統計資料，口腔癌是十大癌症死亡率第6位；國民健康署110年癌症登記資料指出，口腔癌是台灣十大癌症發生人數第5位，有超過6千2百人罹患口腔癌，對國人的健康影響甚巨。

早期口腔癌預後佳　高風險族群應定期篩檢

賴文森醫師指出，口腔癌的早期治療以手術為主，治療效果較好。然而，早期口腔癌的症狀並不明顯，因此定期進行篩檢非常重要。政府目前提供補助給30歲以上有嚼檳榔或吸菸習慣的民眾，以及18歲以上的嚼檳榔原住民，每兩年進行一次口腔黏膜檢查。如果曾經有抽菸習慣但已經戒菸，也可以接受口腔黏膜檢查。

早期發現口腔癌，可以及時進行適當治療。如果延遲到晚期才接受治療，除了手術外，可能還需要進行化學治療和放射線治療，治療過程相當辛苦，且治癒的機會也會下降。

嘴破兩周未癒合 應盡快就醫診治

賴文森提醒民眾，尤其是長者，佩戴假牙仍需要定期至牙科追蹤調整，也呼籲如果口腔黏膜同一個處反覆潰瘍，持續超過兩周以上仍未痊癒，建議至耳鼻喉科或牙科，由專業醫師安排進一步的檢查與診斷。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60017

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