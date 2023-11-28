蔡尚樺偷開「愛的帳號」被抓包！林秉聖昔撩妹片被挖：抄走妳的心
T1聯盟策略行銷長蔡尚樺，今（28）日爆出分手11年工程師男友，並偷偷交往小8歲球星林秉聖，引發外界討論，更讓人好奇的是，兩人始終對外宣稱是好友關係，結果偷偷創立「愛的帳號」被抓包，就連昔日林秉聖在球場撩蔡尚樺的片段也被挖出，相關討論不斷。
記者詹鎰睿／綜合報導
27日，有Dcard網友「吃瓜群眾」PO文表示，他在滑IG時意外被推薦才剛建立不久的帳號「nllovegt」，無聊點進去才發現蔡尚樺跟林秉聖都有追蹤，而且放大來看還能看見疑似女方從背後緊緊環抱男方的影子，就連帳號取名都很有意思，意指「nl（林秉聖IG帳號縮寫）love（愛）gt（蔡尚樺IG帳號縮寫）」。
貼文曝光後底下討論不斷，包含林秉聖過去的情史，還有蔡尚樺現在的感情狀態等等，「之前看他們互動就感覺有貓膩了」、「三個月後打臉周刊？原來周刊不會騙人」、「但這名字怎麼好像國高中生第一次談戀愛在用的ID」。
此外，更有網友挖出1年前蔡尚樺跑去訪問當時還在新北特攻打球的林秉聖，沒想到林秉聖還撩妹，「可以把妳的心抄走嗎？」隊友謝亞軒還在一旁狂虧，「不然你們加個LINE，自己聊啊！」而在兩人抄球互動時，林秉聖還靦腆表示，「可是我會害羞耶！」
對此，蔡尚樺經紀人證實，蔡尚樺已經和交往11年的男友分手，並承認林秉聖有表達好感，「因為本來就是好友，所以同意私人帳號的追蹤，目前在觀察的階段，未來對所有交友關係都會審慎評估，謝謝大家關心。」另外，蔡尚樺的前男友易鼐恩還在IG限時動態上貼出一張十字路口的照片，似乎正在前往上班的路程，意義不明。
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