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蔡尚樺偷開「愛的帳號」被抓包！林秉聖昔撩妹片被挖：抄走妳的心

▲蔡尚樺（左圖左）偷開「愛的帳號」祕戀林秉聖被抓包，而男方昔日撩妹的片段也被挖出，「可以抄走妳的心嗎？」（圖／翻攝T1 LEAGUE YouTube、Dcard）
▲蔡尚樺（左圖左）偷開「愛的帳號」祕戀林秉聖被抓包，而男方昔日撩妹的片段也被挖出，「可以抄走妳的心嗎？」（圖／翻攝T1 LEAGUE YouTube、Dcard）

記者詹鎰睿／綜合報導

T1聯盟策略行銷長蔡尚樺，今（28）日爆出分手11年工程師男友，並偷偷交往小8歲球星林秉聖，引發外界討論，更讓人好奇的是，兩人始終對外宣稱是好友關係，結果偷偷創立「愛的帳號」被抓包，就連昔日林秉聖在球場撩蔡尚樺的片段也被挖出，相關討論不斷。

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27日，有Dcard網友「吃瓜群眾」PO文表示，他在滑IG時意外被推薦才剛建立不久的帳號「nllovegt」，無聊點進去才發現蔡尚樺跟林秉聖都有追蹤，而且放大來看還能看見疑似女方從背後緊緊環抱男方的影子，就連帳號取名都很有意思，意指「nl（林秉聖IG帳號縮寫）love（愛）gt（蔡尚樺IG帳號縮寫）」。

▲有網友翻到蔡尚樺與林秉聖的愛的帳號，引發討論。（圖／Dcard）
▲網友不小心滑到蔡尚樺與林秉聖小帳號，推測兩人正在交往，引發討論。（圖／Dcard）
貼文曝光後底下討論不斷，包含林秉聖過去的情史，還有蔡尚樺現在的感情狀態等等，「之前看他們互動就感覺有貓膩了」、「三個月後打臉周刊？原來周刊不會騙人」、「但這名字怎麼好像國高中生第一次談戀愛在用的ID」。

此外，更有網友挖出1年前蔡尚樺跑去訪問當時還在新北特攻打球的林秉聖，沒想到林秉聖還撩妹，「可以把妳的心抄走嗎？」隊友謝亞軒還在一旁狂虧，「不然你們加個LINE，自己聊啊！」而在兩人抄球互動時，林秉聖還靦腆表示，「可是我會害羞耶！」

▲不少球迷也察覺到兩人在球場的互動，ˋ就帶了一點曖昧的味道。（圖／PTT）
▲不少球迷也察覺到兩人在球場的互動，包含進球後還互相擊掌，都帶有一點曖昧的味道。（圖／PTT）
對此，蔡尚樺經紀人證實，蔡尚樺已經和交往11年的男友分手，並承認林秉聖有表達好感，「因為本來就是好友，所以同意私人帳號的追蹤，目前在觀察的階段，未來對所有交友關係都會審慎評估，謝謝大家關心。」另外，蔡尚樺的前男友易鼐恩還在IG限時動態上貼出一張十字路口的照片，似乎正在前往上班的路程，意義不明。

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▲蔡尚樺有個穩定交往的男友，近日她被拍到被林秉聖護送回家。（圖 / 蔡尚樺IG）
▲蔡尚樺（右一）堅稱與林秉聖（左一）是好友，即便被周刊拍到搭車回家，也對外否認戀情。（圖 / 蔡尚樺IG）

▲蔡尚樺前男友易鼐恩貼出意義不明的限時動態，格外掀起網友關注。（圖／IG）
▲蔡尚樺前男友易鼐恩貼出意義不明的限時動態，格外掀起網友關注。（圖／IG）

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