澳洲新駐台代表馮國斌上任　期待與台灣拓展連結

澳洲駐台辦事處表示，澳洲新任駐台代表馮國斌（Robert Fergusson）27日履新，馮國斌是澳洲外交暨貿易部的資深職業外交官，來台赴任前，曾任東南亞局海洋東南亞司印尼處副司長。馮國斌於X平台發文指出，澳洲與台灣共享堅實穩固的貿易與投資關係，及長期以來密切的文化交流與民間互動，期待與台拓展連結。
記者邱新博／台北報導
澳洲駐台辦事處指出，馮國斌於外交暨貿易部曾任多個職務，包括於2020至2021年間擔任決策執行司內閣、部會暨國會處副司長，並於2013至2016年間為時任外長的北亞暨東南亞事務資深顧問。此外，他在處理太平洋事務、反恐及安全議題上亦擁有豐富經驗。
馮國斌過去駐外經歷豐富，包括澳洲駐智利大使（兼管厄瓜多）（2017-2020）；澳洲駐北京大使館政治戰略參事（2009-2012）；澳洲駐香港總領事館領事（2001-2004）；澳洲駐印尼大使館二等經濟秘書（1996-1998）。
在加入澳洲外交暨貿易部前，馮國斌在雪梨擔任商務律師。他擁有雪梨大學法律學與印尼語學士學位，及澳洲國立大學國際法碩士學位；馮國斌已婚，並育有3名子女。
馮國斌表示，很榮幸展開澳洲駐台代表的任期，澳洲與台灣共享堅實穩固的貿易與投資關係，及長期以來密切的文化交流與民間互動。很期待與這些年來在澳洲與台灣商界、學術教育界及藝文界等各界人士，協助推動澳台關係的人士會面，並討論如何進一步拓展彼此的連結。