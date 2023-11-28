藍白合破局遭轟最大戰犯！柯文哲內幕全講了　揭國民黨搞錯目的

四叉貓揭露吳欣盈曾捐24萬　柯辦：小額捐款非大金額

▲「新光公主」吳欣盈擔任民眾黨總統參選人柯文哲的副手。（圖／記者呂炯昌攝）
▲「新光公主」吳欣盈擔任民眾黨總統參選人柯文哲的副手。（圖／記者呂炯昌攝）

記者呂炯昌／台北報導

網紅「四叉貓」（劉宇）揭露民眾黨副總統參選人吳欣盈遞補立委前曾捐款給民眾黨24萬4800元。對此，柯文哲競辦發言人陳智菡今（28）日回應表示，民眾黨成立至今，沒有收過新光集團來的大筆政治獻金，吳欣盈曾有小額捐款，但不等同大筆金額挹注。

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民眾黨不分區立委提名人黃國昌昨日晚開間直播，呼籲一人捐500元給民眾黨，結果湧入大量粉絲，造成民眾黨網頁癱瘓。陳智菡表示，昨晚台灣黃國昌於直播時號召民眾捐款，經統計共有1400萬捐款湧入，可惜台灣民眾黨中央黨部捐款專戶有設定上限，因此昨晚成功捐款為506萬餘元。其後他們呼籲支持者改捐往「柯文哲競選專戶」，經統計昨晚小額募款達300餘萬元，累計不到24小時逾806萬元。

另外，針對四叉貓今天在臉書揭露，吳欣盈曾在2022年8月11日有個人捐款給民眾黨，金額為新台幣24萬4800元，但吳欣盈至2022年11月2日才遞補立委，他質疑「遞補前的捐款，真的是責認捐嗎？」

對此，陳智菡受訪時回應表示，自從「柯盈配」登記參選後，外界一直影射柯文哲選吳欣盈任副手是因其雄厚的財團背景，並有可能有大筆資金挹注；但從民眾黨成立至今，並沒有收過新光集團的大筆政治獻金。

陳智菡表示，外界發現的吳欣盈捐款屬於小額捐款，不等同是大筆金額挹注，柯文哲強調的是這點。

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