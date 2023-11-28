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見證歷史！台股勁揚203點收在17341點　睽違30年超越港股盤中指數

▲台北股市今（28）日收盤指數勁揚203點，收在17341點，這是睽違30年以來，台股指數超越港股恆生指數。（圖／擷取自Pixabay）
▲台北股市今（28）日收盤指數勁揚203點，收在17341點，這是睽違30年以來，台股指數超越港股恆生指數。（圖／擷取自Pixabay）

記者鄭妤安／台北報導

台北股市今（28）日在台積電回神、電子股領漲、金融股表現亮眼的帶動下，收盤指數勁揚203點，收在17341點，漲幅1.19%。港股則持續回跌，盤中最低一度下探17303點，這是睽違31年以來，台股指數超越港股恆生指數。

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投資人關注零售支出等經濟數據，美股27日稍微回檔，道瓊工業指數下跌56.68點或0.16%，收35333.47點。標準普爾指數小挫8.91點或0.20%，收4550.43點。那斯達克指數微跌9.83點或0.07%，收14241.02點。費城半導體指數小跌8.61點或0.23%，收3739.31點。

台北股市在晶圓代工龍頭台積電回神、電子股領漲、金融股表現亮眼的帶動下，早盤反攻17200點。隨著台股走高，新台幣匯價大漲逾1角，突破31.5元關卡，呈現股匯齊揚。

新台幣強升重聚市場買氣，台股最後收漲203點，收在17341點，漲幅1.19%，成交金額新台幣2936億元。晶圓代工龍頭、權值王台積電終場上漲7元至575元，漲幅1.23%。

今日台股焦點除了生技股續強外，造紙股走勢強勢，運輸股、IC設計族群表現也亮眼。

相較於台股大漲，港股則持續回跌，盤中最低一度來到17303點，低於台股今日收盤數字17341點，這是睽違31年以來，台股指數超越港股恆生指數。不過港股收盤時間為下午4時10分，目前指數約在17396點附近，台股收盤價能否於今日正式超越港股收盤價，仍待觀察。

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