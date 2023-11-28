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主人裝喪屍躲客廳！黃金獵犬整隻被吞掉　傻眼怕爆：信不信我咬你

▲黃金獵犬「媽嚕」慵懶的眼神是最大特色，客廳是牠日常喜歡待的地方，大玩尖叫雞是興趣啦！（圖/塵塵授權提供）
▲黃金獵犬「媽嚕」慵懶的眼神是最大特色，客廳是牠日常喜歡待的地方，大玩尖叫雞是興趣啦！（圖/塵塵授權提供）

記者張嘉哲/綜合報導

麻麻！這裡有奇怪的東西抓著我的腳啦！《大學生了沒》前班底、主持人塵塵在澎湖老家有養了一隻黃金獵犬叫做「媽嚕」，長相十分可愛，經常被遊客稱讚，深受喜愛。然而近日塵塵回到澎湖老家去，興致一來把自己扮成喪屍躲在客廳，惡整媽嚕，將牠一起拖進棉被裡面吞噬，媽嚕滿臉黑人問號又有點驚嚇的模樣，讓不少網友全部笑翻。

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塵塵的澎湖老家在二崁聚落販賣杏仁茶，因此她也被譽為是「澎湖杏仁茶小公主」，在旺季時都會在澎湖老家幫忙，台北如果有演藝工作則會來回往返，然而最讓她掛念的就是她家的愛狗「媽嚕」，是一隻六歲的黃金獵犬，模樣相當可愛。

▲《大學生了沒》前班底、主持人塵塵澎湖老家養一隻黃金獵犬名為「媽嚕」，相當可愛。（圖/塵塵授權提供）
▲《大學生了沒》前班底、主持人塵塵澎湖老家養一隻黃金獵犬名為「媽嚕」，相當可愛。（圖/塵塵授權提供）
最近塵塵又回到澎湖老家，見到媽嚕十分的開心，但也讓她產生邪惡的念頭，決定來惡整媽嚕，先將自己用一件棉被蓋在身上，接著慢慢潛伏在媽嚕的身邊，神不知鬼不覺的伸出手抓住媽嚕的腿，慢慢將牠也拉進棉被裡面，「媽嚕」最後也消失在鏡頭當中，過程中媽嚕不斷東張西望，露出有點無助慌張的神情。

▲塵塵惡整自己的愛犬「媽嚕」，扮演喪屍躲在棉被裡面，伸手把媽嚕吞沒，讓媽嚕感到非常傻眼。（圖/塵塵授權提供）
▲塵塵惡整自己的愛犬「媽嚕」，扮演喪屍躲在棉被裡面，伸手把媽嚕吞沒，讓媽嚕感到非常傻眼。（圖/塵塵授權提供）
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「媽嚕：信不信我真的會咬你」、「這在半夜的話媽嚕會嚇死」、「媽嚕那無助的小手手XD」、「媽嚕的表情真的很經典」、「我搞錯重點，這棉被感覺會被媽媽罵喔」、「麻煩主人定期吃藥好嗎XD」。

而塵塵接受《NOWnews》受訪也表示，目前澎湖風有點大，已經是旅遊的淡季，不過也非常歡迎大家明年花火節來澎湖二崁聚落遊玩，有機會可以看到可愛的媽嚕唷！

▲黃金獵犬「媽嚕」慵懶的眼神是最大特色，最近聖誕節快到了，主人也給他圍圍巾！實在太可愛啦！（圖/塵塵授權提供）
▲黃金獵犬「媽嚕」慵懶的眼神是最大特色，最近聖誕節快到了，主人也給他圍圍巾！實在太可愛啦！（圖/塵塵授權提供）
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