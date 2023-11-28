亞錦賽／2A打擊教練鼓勵陳聖平揣摩Carroll！認他們都有相似之處
本季亞利桑那響尾蛇台裔美籍選手Corbin Carroll拿下國聯新人王，我國效力響尾蛇的小將陳聖平也分享Carroll在春訓時的趣事，與他在小聯盟時帶給自己的影響，並表示小聯盟2A打擊教練認為他的打擊技巧與Carroll有相似之處。
記者張志宇/臺北報導
陳聖平透露，「自己今年在2A練習時，打擊教練拿Corbin Carroll的影片給我看，認為我在打擊區的準備動作與Carrol有些類似，希望我能以他為效仿對象，自己也時常與隊友觀看Carroll的打擊練習影片，來揣摩打擊技巧。」
Corbin Carroll本賽季共出賽153場，繳出161安、包括25轟、50盜壘，打擊率0.285的成績， Carroll也成為大聯盟史上首位能在新人年就繳出至少25轟、50次盜壘的選手，以全票之姿拿下國聯新人王。
對於Corbin Carroll能有這樣的表現，陳聖平則直言，「 Carroll真的很認真，我之前跟Carroll一起秋訓過，我知道他是做哪些準備，就比如我們規定9點要到球場訓練，Carroll在7點就會抵達球場先行訓練，所以他會成功不是沒有原因。」
有關Corbin Carroll的趣事，陳勝平也分享透露，「Carroll雖然不會講中文，但在春訓自我介紹時，仍以中文自我介紹『大家好我的名字叫Corbin』，當下算是蠻逗趣的。
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