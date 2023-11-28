中華職棒／台鋼選才2位先發！2名後援 郭俊麟被放在18人名單外
中華職棒台鋼雄鷹今天在擴編選秀選中郭俊麟，他是旅外回歸，2015年旅日加盟西武隊，郭俊麟在2019年回台，被選中的原因，主要是台鋼需要先發投手，郭俊麟的經驗豐富，2020年回台加入富邦後，他曾開手肘韌帶置換手術，2021年才出賽，並且中職累積出賽40場，5勝14敗，防禦率5.05，台鋼領隊劉東洋表示，郭俊麟、施子謙都是先發投手未來候選，王躍霖、許峻暘是後援投手。
記者吳政紘/台北報導
1992年在新竹出生的郭俊麟，青少棒時期就讀台中西苑高中，曾入選中華代表隊參加亞洲青少棒錦標賽，2010年起就讀台灣體育運動大學，更開始穿上國家隊球衣為國出征，以優異的成績引起國內外關注。
2014年郭俊麟正式加盟日本職棒埼玉西武獅隊，成為繼富邦悍將現任顧問郭泰源之後，第4位加盟西武隊的台灣球員。
郭俊麟在2014年的第1屆U21世界盃中，先發2場繳出14局10次三振僅失1分的超優質成績單，不僅為台灣捍衛了主場優勢，更把首屆冠軍留在台灣。之後更入選2014年的仁川亞運、2015年的第1屆世界12強棒球賽以及2017年的第4屆世界棒球經典賽。
郭俊麟是在2020年以一軍月薪35萬元及100萬元的激勵獎金加入富邦，復健期薪資12萬，二軍16萬，達成約1.5年合約的簽約共識，球衣背號18號。
郭俊麟跟橫田久則過去在西武隊有共事過，在今年主要以先發為主。
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