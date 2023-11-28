調皮喵半夜不睡「狂洗40次衣服」！她起床見通知崩潰：我的水費啊
貓咪變身洗衣狂魔！中國四川省成都市一名飼主，某天早上起床，竟發現手機有高達將近40條通知訊息，全都是洗衣機運作通知，原來是家中布偶貓玩性大發，半夜跳上洗衣機玩耍，導致洗衣機運作了將近整晚沒停，讓她忍不住心痛喊：「我的水費啊！」
記者賴禹妡／綜合報導
一名網友22日在小紅書發文寫下「氣死了，我寶在家大半夜洗衣服，洗了一晚上，心痛我的水費啊！」只見畫面中，她養的愛貓「火腿腸」趁著主人在睡覺的時候，竟偷偷跳上洗衣機玩了一整晚，誤觸了洗衣機開關。
而主人隔天睡醒查看手機，竟見一整排洗衣機「已清洗完成」的通知，從凌晨1點一路到早上8點狂洗了40次衣服，轉頭又見火腿腸調皮玩耍的模樣，讓她忍不住好笑又好氣地直呼：「貓肉怎麼做不酸？」
貼文曝光後，網友紛紛留言笑喊，「貓熬夜做家事」、「牠這麼小，卻還想幫你洗衣服分擔家務，我真的太感動了」、「愛做家務的貓，太難得了」、「孩子這麼孝順有錯嗎？」也有鏟屎官分享自身慘痛經驗，「我家的喜歡拔插頭」、「我家的在我洗衣服剛好到排水步驟的時候，把排水管從下水管拿出來了」、「我家小寶喜歡按沖水，牠愛看漩渦，真的不要搞自動馬桶」。