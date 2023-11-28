炸中共車隊！緬甸內戰炸毀中國上百輛貨車 解放軍宣佈實彈演習
緬甸北方陷入內戰，由於果敢老街是詐騙園區重鎮，受到國際社會矚目。近期中國在緬甸的運貨車隊遭到無人機突襲，共有120輛貨車遭炸毀，而車上裝有大量從中國進口的貨物，另外，緬北城鎮老街遭火箭砲攻擊，造成至少10人死亡。不過，緬甸軍政府和民間叛亂同盟軍都否認是這兩起爆炸案的幕後主使，接連兩起爆炸案已惹怒中國共產黨，中國解放軍宣佈從25日起，在中緬邊境舉行實戰化演訓活動，其中「實彈射擊」部份引起關注。
國際中心賴正琳／綜合報導
《緬甸環球新光報》報導，緬甸軍政府軍隊與地方武裝軍在中緬邊境發生激烈衝突，有258輛載著家庭用品、消費品、衣服和建築材料的中國貨車遭無人機襲擊而引發大火，其中有120輛貨車被焚毀。
據悉，這些貨車均裝載中國出口至緬甸的貨物，目前緬甸軍政府和地方武裝均都極力否認炸了中國的車隊。緬甸官方媒體報導，是反政府武裝發動了襲擊，緬甸政府軍把責任推給了反政府軍。但其中一支反政府軍的發言人李卡溫（Li Kyar Win）否認稱，他們沒有發動「破壞人民利益」的襲擊。
無論兇手是誰，此事引起中國政府的注意，解放軍南部戰區25日起在中緬邊境舉行「實戰化演訓活動」，檢驗快速機動、邊境封控、火力打擊能力，以「堅決維護國家主權、邊境穩定和人民生命財產安全」。雖然中國否認將「侵犯他國事務」，外界普遍認為這次實戰化軍演，顯然是要向緬甸各方發出警告，打擊詐騙的力度不可緩，但不能讓內戰向中國外溢，影響邊境穩定。
這場演習引起大眾關注最主要的原因，在於演習消息都會提前幾天公佈，像這樣當天宣佈、當天便開始的情況非常少見，明顯是要給緬甸兩方軍隊「下馬威」。《解放軍報》26日表示，中方始終堅持從戰略高度和長遠角度看待和發展中緬關係、敦促相關各方立即停火止戰，展開和平對話，避免事態升級。