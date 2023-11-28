藍白合破局遭轟最大戰犯！柯文哲內幕全講了　揭國民黨搞錯目的

葉元之看板「手繪趙少康」完工畫面曝！本人看圖笑回：好像白先勇

▲葉元之請來吊車跟彩繪師，以手繪趙少康畫像方式遮掉原本的柯文哲人像。（圖 ／翻攝葉元之Youtube頻道
▲葉元之請來吊車跟彩繪師，以手繪趙少康畫像方式遮掉原本的柯文哲人像。（圖 ／翻攝葉元之Youtube頻道

記者林怡昕／台北報導

新北市板橋東區立委候選人葉元之在藍白合首次談成後，隨即掛上與國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲的看板，怎料最終藍白破局，被網友戲稱「藍白合最大苦主」。葉元之今（25）日上午聯絡好師父跟吊車後，請師傅用手工方式，將柯文哲塗掉並彩繪上國民黨副總統參選人趙少康人臉。對此，趙少康本人一看到新的彩繪圖像，笑稱「好像白先勇」。

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在藍白合首次談成後，葉元之17日一早於板橋區縣民大道跟館前東路口，率先全台掛起與侯友宜、柯文哲的聯合競選看板，並寫上「2024聯合政府」，不料最後藍白合破局，雙方各自登記參選，葉元之無奈說到因為重新設計及施工都需要時間，乾脆以手繪方式直接塗掉掉最方便快速。

葉元之表示，這次看板請到國寶級的電影彩繪師施工，順便讓大家重溫小時候的回憶，這也是對柯文哲跟趙少康的尊重，更直接在現場開起Youtube直播。

稍早趙少康接受媒體聯訪前，有媒體將彩繪師手繪趙少康的照片拿給他看，趙少康先是笑稱「有點像白先勇」，有媒體還稱，網友說像台灣麻將最大黨主席郭壐，趙少康回應「也有點像」，不過更像年輕的白先勇，「反正有點不太像我就是了」。

趙少康說，葉元之本來就很搞笑，這次看板造成很大廣告效果，也提及自己去年就幫他掃街、掃市場，如果這次他邀請還是會幫他。

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