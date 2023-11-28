加入AUKUS　澳官員：是回應而非助長軍備競賽

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康洛伊在坎培拉一場的演說中，回應澳洲國內對這項計畫的高成本與野心大的政治批評，他說，AUKUS對澳洲國防至關重要。澳洲計畫在2040年前在澳洲建造潛艦。
康洛伊在全國新聞記者俱樂部(National Press Club)的一場演說中指出：「軍備競賽是自1945年以來最嚴重，這就是為什麼我拒絕這一種說法…認為澳洲在某種程度上助長了軍備競賽。我們是在對此做出回應。」
康洛伊說「衝突並非無法避免」，並補充說，澳洲無法承受國防投資不足，「我們必須在衝突開始前，特別是在衝突抵達我們的海岸前阻止衝突。」
澳洲國防軍的改組將北方通道和海上貿易路線視為優先事項。澳洲今年加強與東南亞其他國家的軍事演習，包含25日首次與菲律賓在南海進行聯合巡邏。
康洛伊表示，澳洲的核動力潛艦艦隊將在和平時期用來收集情報，並在戰時打擊敵人目標。
康洛伊在回覆記者提問時指出：「你不能只透過在卡拉薩(Karratha)或達爾文(Darwin)附近設置糾察隊來防禦澳洲，你必須有能力將對手擋在門外，並在盡可能遠離澳洲的地方威脅潛在對手的資產。」
康洛伊說，澳洲擁有地球上第三大專屬經濟區，而澳洲的柯林斯級(Collins Class)柴電潛艇艦隊在抵達巡邏地區前，必須行駛上千公里，移動過程中使用的燃料比巡邏時使用的燃料還要多。
康洛伊指出，柴電潛艦有一半的時間在海上往返巡邏區，而核動力潛艦的移動時間，比柴電潛艦節省了15-20%。
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