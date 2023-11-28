米其林級下午茶吃到飽！每人僅680元 吳葵妮奪3屆巧克力世界金牌
台南晶英酒店邀請旅日多年的法籍米其林巧克力大師--史蒂芬維克斯Stephane Vieux客座獻藝，嚴選法國擁有百年歷史的巧克力Weiss，打造多款精緻甜點，即日起至2024年2月15日，14樓晶英貴賓廊「杜樂麗花園下午茶」供應，主廚將濃醇巧克力化身成甘納許、司康、慕斯等單品，其中更以柚子巧克力搭配椰子蛋糕來演繹「素禪」這道主打綠色餐飲的甜點，自助式下午茶無限量供應甜、鹹點，每人售價只要680元＋10%。
記者葉盛耀/綜合報導
來自法國的史蒂芬主廚遊歷世界各國，豐富多元的背景奠定其擅長融合異國風味的創作功力，曾任職包含巴黎Richard Coutanceau、Guy Savoy、日本資生堂集團所擁有L’osier等米其林3星餐廳甜點主廚，掌握技巧流行趨勢成為國際頂尖烘焙師。本次客座所使用的Weiss Chocolate是巧克力界的上等精品，創立於1882年，精選數種特級可可莊園豆，以傳統工法烘培、發酵再燒製，繁複多重步驟提升原豆的純正香氣，創造出香醇厚實且層次鮮明的原料，更曾榮獲法國政府欽點與歐美時尚精品齊名的尊爵巧克力，廣受眾多世界西點名廚青睞。
史蒂芬主廚本次蒞臨府城特別設計六款與眾不同的藝術甜點，其中柚子茶盆栽是以柚子海綿蛋糕為主體，裹入Weiss 34%白巧克力製成抹茶幕斯內餡，搭配白巧克力脆片與抹茶餅乾增添口感，取抹茶原色製成圓球，再以粉紅櫻花瓣浪漫點綴。另款現做甜點巧克力千層，主廚使用72%黑巧克力，疊置黃金比例的千層蝴蝶酥，搭配苦甜黑巧克力製作的冰淇淋與柔軟甘納許，放入口中隨即融化，散發可可香氣。
台南晶英酒店一樓外賣中心亦有販售客座主題巧克力商品，旅人蛋糕源自於早期歐洲人長途旅行需要隨時補充營養，而磅蛋糕的成分適合常溫保存因而得名，擁有旅日經驗的史蒂芬主廚將日本國粹清酒創意加入黑巧克力磅蛋糕中，糕體質地扎實且散出清甜酒香，風味獨特的酒粕生命果-旅人蛋糕售價499元，此外還有日式柳橙巧克力禮盒，9入售價450元、15入750元。
另外，2023世界巧克力大賽世界決賽也剛揭曉，台灣的「Q sweet 巧克力菁點」美女巧克力主廚吳葵妮(Queenie)蟬聯三屆世界金牌。巧克力工藝師吳葵妮在2023年「世界巧克力大賽」(International Chocolate Awards) （簡稱ICA）在全球各大巧克力品牌環伺之下，以單身女性身分、一人之姿參賽，在「手工巧克力工藝師（Chocolatier）類組」再度傳出捷報，以全新的水果軟糖巧克力和台灣花卉巧克力等系列，一口氣拿下3項目金牌，總計勇奪3金2銀1銅6特別獎共12大獎，領先群倫。
「世界巧克力大賽」(International Chocolate Awards)一向被巧克力工藝師視為「巧克力界的奧斯卡」，每年分區如法國區、北歐區、美洲區、亞太區等十三大區先進行初賽，各區域優勝的參賽作品才能進軍全球總決賽，到了全球總決賽競爭更加激烈，各區的佼佼者爭奇鬥艷，由大評審團再度品評一輪，選出本年度最終贏家。吳葵妮今年選用野薑花、埔里玫瑰、茉莉花、紫羅蘭等等花卉口味全部得獎，蟬聯3屆世界金牌，是台灣第一人取得如此巨大的勝利。