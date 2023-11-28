等了30年！台股終於超車港股 專家揭核心關鍵竟與美中科技戰有關
台北股市今（28）日在台積電回神、電子股領漲、金融股表現亮眼的帶動下，收盤指數勁揚203點，收在17341點，漲幅1.19%。港股則持續回跌，盤中最低一度下探17303點，這是睽違31年以來，台股指數超越港股恆生指數，專家分析關鍵因素，竟與「美中科技戰」息息相關。
記者鄭妤安／台北報導
據了解，港股於1992年超越台股後，直到2023年才又反轉，兩指數時隔21年終於出現「黃金交叉」。台新投顧副總經理黃文清接受《NOWnews今日新聞》採訪時，分析一核心關鍵，他指出，自2018年美中貿易戰開打後，隨著主要戰場延伸到科技，台灣的半導體優勢逐步顯現。期間經歷COVID-19疫情，遠端需求崛起，加上今年AI趨勢帶動下，以科技股為主的台股結構走勢轉強。
與此同時，港股在2大因素干擾下轉弱。一方面發生房地產連環暴，其中影響層面包括房地產相關股票，延伸到金融業，進而壓抑房地產與金融股獲利表現；另一方面，中國經濟狀況較差，需求疲弱，科技類股如阿里巴巴、騰訊、小米等，股價表現相對較弱，影響港股整體面臨調整。
不過港股收盤時間為下午4時10分，目前指數約在17396點附近，台股收盤價能否於今日正式超越港股收盤價，仍待觀察。黃文清表示，就整體趨勢而言，即使今日港股收盤價仍高於台股，但時間拉長觀察，台股收盤價超越港股最終收盤價的機會仍相當大。