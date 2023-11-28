謝麗金望子《成功》換回毋成囝！打架鬧事 慘遭陳文山拿水管毒打
陳文山和謝麗金在台視最新8點檔《追分成功》望子成龍，砸大錢送亮曦飾演的「楊向宇」到韓國念書，卻因打架鬧事被退學，陳文山得知後勃然大怒，動手打了亮曦一巴掌，接著換成水管繼續追打，飾演媽媽的謝麗金趕緊上前勸阻，哭的一把鼻涕一把眼淚，劇中議題切合生活，引起不少觀眾共鳴。
記者蔡依庭／綜合報導
亮曦帥氣的外型，一登場就吸引不少粉絲，陳文山也大讚：「亮曦本身就具備很好的條件，也很認真，是會讓人眼睛為之一亮的年輕後輩。」陳文山坦言劇中對兒子的確是嚴厲了些，卻也不難理解角色的心情，擔心兒子在現實的社會裡沒有競爭力，儘管是愛兒子，卻也表現出過多的父權，才會造成溝通不良而衍生的問題。
亮曦第一次接觸戲劇，坦言真的很緊張，同時很謝謝觀眾喜愛：「第一天拍攝前我24小時完全沒睡，拚命想揣摩楊向宇這個角色，直到拍攝結束才回家睡。雖然台語還有待加強，但我會努力迅速提升自己，把心中的楊向宇呈現給大家。」
亮曦出場戲就被陳文山呼巴掌，笑說一看到劇本就帶著既期待又怕受傷害的心情，還好陳文山在劇組中有「戲劇界最會賞巴掌」的稱號，讓亮曦放心不少：「為了給觀眾更真實的感受，希望大家喜歡這樣的真實感。」
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