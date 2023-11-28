多了好多孫子女！文大青銀共居7年有成　學生月付3千住公寓伴長者

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王子奇提到，台灣目前進入高齡化社會，老人公寓提供長者入住群居、互動與交流場域，但同齡層中能學習的事物相對有限，且也缺乏與不同時代年輕人交流的機會；該計畫推動學生與長者共居，除讓公寓內的長者可以從中學習到新世代的事物，並減輕年輕學子在外賃居的壓力之外，也期待能夠讓長幼雙方在相互的交流當中，重新學習與不同世代的人相處，以增進世代共融。
陽明老人公寓主任陳淑芬指出，全國沒有一個青銀共居專案可以得到國家品質獎的肯定，更沒有如同此專案獲世界與各重要媒體持續關注報導，更有很多縣市政府取經，想要複製經驗，但只有文大跟陽明老人公寓的專案至今仍是成效最佳，主要是文大學生表現積極穩定，以專業舉辦各式活動，吸引爺爺奶奶參與，每年高達273場次活動，服務時數超過7,000小時，等同一年290天都有學生參與服務時數，數字高達全國青銀共居專案第1名。
現居陽明老人公寓的王奶奶感嘆道，「住在這裡，我多了好多孫子、孫女，每天都會想些不同花招陪我過日子。」
就讀文大社工系2年級的廖宥婕則分享，從一開始擔心與爺爺奶奶的相處方式，到像一家人的關懷，短短住進來不到半年時間就愛上青銀共居的生活型態。她說，原本就擅長營隊活動，入住老人公寓後，就把營隊服務對象轉變成老人家，以長者喜歡的動、靜態活動，包括老歌手語教學、簡易動作舞蹈排練等，吸引關注參與，每一次把爺爺奶奶吸引走出房門，是她最有成就感的時候。