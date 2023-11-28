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多了好多孫子女！文大青銀共居7年有成　學生月付3千住公寓伴長者

▲文化大學與陽明老人公寓共同合作的青銀共居至今邁入第7年，是目前全台實施最久的「青銀共居」模範。（圖／文化大學提供）
▲文化大學與陽明老人公寓共同合作的青銀共居至今邁入第7年，是目前全台實施最久的「青銀共居」模範。（圖／文化大學提供）

記者李琦瑋／台北報導

「我家鄰居就是爺爺、奶奶」、「奶奶們關心的是我煮泡麵時要記得多加顆蛋，水餃要多煮3分鐘才會熟！」文化大學與陽明老人公寓共同合作的青銀共居至今邁入第7年，是目前全台實施最久的「青銀共居」模範，今（28）日在文化大學舉辦成果發表會。文化大學校長王子奇指出，青銀共居推動學生與長者共居、共學，增進時代共融，是大學社會責任，至今合作超過7年，成效全國最佳，未來還會持續擴大推廣，吸引更多學生參與。

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王子奇指出，為善盡大學社會責任，自106年與台北市政府合作，由陽明老人公寓共同進行實驗性的「青銀共居」計畫，文大學生每個月只需付3,000元租金入住老人公寓，相對須提供20小時之服務學習，服務內容或是陪伴老人採購，或是教授電腦、朗讀書刊、教唱歌、示範烹飪、玩臉書等等，經由青銀共居計畫建構世代混居的環境。

王子奇提到，台灣目前進入高齡化社會，老人公寓提供長者入住群居、互動與交流場域，但同齡層中能學習的事物相對有限，且也缺乏與不同時代年輕人交流的機會；該計畫推動學生與長者共居，除讓公寓內的長者可以從中學習到新世代的事物，並減輕年輕學子在外賃居的壓力之外，也期待能夠讓長幼雙方在相互的交流當中，重新學習與不同世代的人相處，以增進世代共融。

陽明老人公寓主任陳淑芬指出，全國沒有一個青銀共居專案可以得到國家品質獎的肯定，更沒有如同此專案獲世界與各重要媒體持續關注報導，更有很多縣市政府取經，想要複製經驗，但只有文大跟陽明老人公寓的專案至今仍是成效最佳，主要是文大學生表現積極穩定，以專業舉辦各式活動，吸引爺爺奶奶參與，每年高達273場次活動，服務時數超過7,000小時，等同一年290天都有學生參與服務時數，數字高達全國青銀共居專案第1名。

現居陽明老人公寓的王奶奶感嘆道，「住在這裡，我多了好多孫子、孫女，每天都會想些不同花招陪我過日子。」

就讀文大社工系2年級的廖宥婕則分享，從一開始擔心與爺爺奶奶的相處方式，到像一家人的關懷，短短住進來不到半年時間就愛上青銀共居的生活型態。她說，原本就擅長營隊活動，入住老人公寓後，就把營隊服務對象轉變成老人家，以長者喜歡的動、靜態活動，包括老歌手語教學、簡易動作舞蹈排練等，吸引關注參與，每一次把爺爺奶奶吸引走出房門，是她最有成就感的時候。

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