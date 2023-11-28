中市府「愛的助攻」發威　單身聯誼媒合307對

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民政局長吳世瑋指出，市府自101年開辦單身聯誼活動，女性普遍對聯誼活動抱著遲疑退縮的態度，報名情形常呈現「女生冷淡、男生秒殺」的現象；為提升女性對聯誼活動的參與意願，自110起以「相同興趣、相同話題」為訴求，創新推出2.0版主題式單身民眾聯誼活動，提供自然不尷尬的交友環境，廣受民眾熱烈迴響。今年度23場次單身聯誼，共1,247人參加，配對數高達307對，年度平均配對率近5成，民眾參與率及配對率持續提升；明年度市府將規劃更多主題式聯誼活動，促成更多良緣，為大台中婚育率注入新契機。
吳世瑋提到，市府努力牽線讓大家邂逅美好愛情，更希望大家追愛成功、步入禮堂；自105年起鼓勵民眾回報感情狀況，順利成家者，市府將以市長名義致贈結婚賀禮或禮金。經統計，歷年來已成功助婚21對佳偶，其中，110年實境解謎單場次就有2對民眾追愛成功，已於今年5月步入禮堂；在111年度綠空廊道主題場次，也有1對民眾於今年2月登記結婚。期待民眾未來持續捎來好消息，與市府分享幸福佳音。
民政局表示，市府自110年推出主題式單身聯誼活動以來，每年精心策畫各種主題，吸引來自各行業、各年齡層的民眾報名參加，也獲得不少參與民眾反饋，希望擴展生活圈或增辦高齡組場次，提高認識對象的機會；相關建議市府均會列入研議，並參考民眾問卷回饋最受歡迎的主題，持續打造多元活動內容，提供適婚年齡民眾更優質的交流平台。