黴漿菌佔比不到1%！症狀輕多診所就醫 醫揭快篩真實用法
近期許多醫師與民眾擔憂，中國黴漿菌疫情會因為人流互動而往台灣擴散，對此衛福部疾管署今（28）日於例行記者會說明，參考林口長庚資料，目前台灣黴漿菌應屬低度流行，對此專家認為雖有低估可能性，但也不至於需要普遍快篩，且黴漿菌快篩需要抽血進行，也不可能作為民眾想像中的家用快篩。
記者林志怡／台北報導
近期中國北方呼吸道傳染病疫情持續延燒，計有新冠、流感、鼻病毒、腺病毒、人類間質肺炎病毒、黴漿菌、一般冠狀病毒等7種病原活躍，預期春節前疫情會持續上升或處於高峰，疾管署為此加強機場港埠相關防疫措施，並呼籲高齡長者、幼兒等免疫力較弱族群，這段期間建議非必要暫緩前往中國。
今日疾管署副署長羅一鈞表示，參考林口長庚資料，呼吸道分離檢出黴漿菌比例小於1%，屬於低度流行，不過黴漿菌感染個案的症狀多屬輕微、不見得會進入醫學中心，會直接在診所就醫，僅就醫院就醫者中黴漿菌感染比例來看，其實佔比很低，也沒有大流行情況。
北榮胸腔部重症加護室主任陽光耀則進一步指出，因為只有少數黴漿菌感染個案會前往醫院，所以只看林口長庚數據可能低估實際感染比例，且黴漿菌並非疾管署常規監測的疾病，因此在治療時不見得會進行，而是直接依據症狀給予藥物治療。
對於黴漿菌的檢驗方式，陽光耀指出，平時的檢測是使用血清抗體檢測，也有「血清快篩」的作法，不過因為是定性的檢驗，雖然比較快速，但也有偽陽性的機會，且作法上也不是大家想像中的呼吸道快篩，而是要抽血後再由醫療單位進行的醫用檢測，不是家用快篩。