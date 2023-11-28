台灣成詐騙天堂！Gogolook調查：6成台灣人每周最少遇1次

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此外，《Digital 2023: Taiwan》報告指出，台灣社群平台用戶總數已達 2020 萬人、佔全國84.5%人口，台灣人平均每日上網時間超過7小時，也帶動詐騙手法與潛伏管道也走向「數位化」。Gogolook《亞洲詐騙調查報告》揭露，社群媒體（34.3%）、數位廣告（27.7%）以及通訊軟體（24.8%）各別為民眾最常遇過詐騙的三大數位媒介。
調查發現，通訊軟體LINE在台灣的使用率高達90.7%、Facebook也有85.3%，同時也讓詐騙集團有機可趁。在《亞洲詐騙調查報告》中統計一年內曾經在哪些數位平台遇過詐騙，Facebook以逾五成的比例名列第一，而LINE也以45.6%的發生率位居第二。
值得關注的是，年輕族群愛用的Instagram也逐漸成為風險，詐騙集團使用生成式AI製圖或盜用圖片製經營假帳號，以交友為名義向其他用戶攀談、博取信任，一步步引導至愛情詐騙的陷阱。而蝦皮購物（Shopee）則因以個人賣家為大宗，較易發生網路購物詐騙，仰賴金流機制防堵消費糾紛。
報告中也統計受訪者在一年內曾遇過的詐騙類型，最常見類型依序為：
1 個資盜用/盜刷（22.2%）
2 帳單繳款詐騙（13.4%）
3 購物詐騙（11.7%）
4 投資詐騙（11.6%）
5 假冒政府/銀行（9.7%）
Gogolook分析指出，台灣有27.9%的民眾自認受騙原因為「不確定是否為詐騙但選擇冒險」，其次為「缺乏足夠知識辨識詐騙」、「被所提供的優惠吸引」，由此可見，民眾抱持賭博心態在面對詐騙的利誘，此外，未具備足夠的防詐知識與識讀能力，以及反映貪圖小利的心態都是誤入詐騙陷阱的主因。