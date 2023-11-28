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台灣成詐騙天堂！Gogolook調查：6成台灣人每周最少遇1次

▲Whoscall分析，今年國內最常見的騙術為催繳水電費或交通罰款的釣魚簡訊。（圖／官方提供）
▲Whoscall分析，今年國內最常見的騙術為催繳水電費或交通罰款的釣魚簡訊。（圖／官方提供）

記者周淑萍/綜合報導

台灣要成為詐騙天堂了嗎？根據Gogolook與全球防詐聯盟GASA（Global Anti-Scam Alliance）調查，進一步拆解台灣超過5千份樣本的調查結果，數位詐騙加速蔓延，近6成每週至少接觸過一次詐騙，其中電話以及簡訊依舊是主要的詐騙手段，同時Facebook、LINE是社群兩大主流平台。

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根據Gogolook《亞洲詐騙調查報告》分析，在台灣有高達6成民眾每週至少面臨一次詐騙，其中16.8%的受訪者「每天面臨至少一次詐騙」，「一週面臨一次詐騙」的受訪者則將近2成。其中，「電話」以及「簡訊」仍然是詐騙主要手段。而台灣今年最常見的騙術為催繳水電費或交通罰款的釣魚簡訊。

▲在台灣有高達6成民眾每週至少面臨一次詐騙。（圖／官方提供）
▲在台灣有高達6成民眾每週至少面臨一次詐騙。（圖／官方提供）
此外，《Digital 2023: Taiwan》報告指出，台灣社群平台用戶總數已達 2020 萬人、佔全國84.5%人口，台灣人平均每日上網時間超過7小時，也帶動詐騙手法與潛伏管道也走向「數位化」。Gogolook《亞洲詐騙調查報告》揭露，社群媒體（34.3%）、數位廣告（27.7%）以及通訊軟體（24.8%）各別為民眾最常遇過詐騙的三大數位媒介。

▲個資外洩災情嚴重！Gogolook提醒假帳單、購物、投資詐騙仍盛行。（圖／官方提供）
▲個資外洩災情嚴重！Gogolook提醒假帳單、購物、投資詐騙仍盛行。（圖／官方提供）
調查發現，通訊軟體LINE在台灣的使用率高達90.7%、Facebook也有85.3%，同時也讓詐騙集團有機可趁。在《亞洲詐騙調查報告》中統計一年內曾經在哪些數位平台遇過詐騙，Facebook以逾五成的比例名列第一，而LINE也以45.6%的發生率位居第二。

值得關注的是，年輕族群愛用的Instagram也逐漸成為風險，詐騙集團使用生成式AI製圖或盜用圖片製經營假帳號，以交友為名義向其他用戶攀談、博取信任，一步步引導至愛情詐騙的陷阱。而蝦皮購物（Shopee）則因以個人賣家為大宗，較易發生網路購物詐騙，仰賴金流機制防堵消費糾紛。

▲蝦皮，詐騙。(圖／記者周淑萍攝)
▲蝦皮購物（Shopee）則因以個人賣家為大宗，較易發生網路購物詐騙。(圖／記者周淑萍攝)
報告中也統計受訪者在一年內曾遇過的詐騙類型，最常見類型依序為：

1 個資盜用/盜刷（22.2%）

2 帳單繳款詐騙（13.4%）

3 購物詐騙（11.7%）

4 投資詐騙（11.6%）

5 假冒政府/銀行（9.7%）

Gogolook分析指出，台灣有27.9%的民眾自認受騙原因為「不確定是否為詐騙但選擇冒險」，其次為「缺乏足夠知識辨識詐騙」、「被所提供的優惠吸引」，由此可見，民眾抱持賭博心態在面對詐騙的利誘，此外，未具備足夠的防詐知識與識讀能力，以及反映貪圖小利的心態都是誤入詐騙陷阱的主因。

▲Gogolook揭台人遭騙主因：賭博心態與貪圖小利成詐騙受害主因。（圖／官方提供）
▲Gogolook揭台人遭騙主因：賭博心態與貪圖小利成詐騙受害主因。（圖／官方提供）

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