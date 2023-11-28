議員質疑高雄演唱會經濟場地「0」收入　高市府：使用皆依法有據

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白喬茵進一步質疑，高雄國家體育場使用管理規則112年11月3日才修法，經專案核准可免收場地費，修法前的五月天、BLACKPINK等，為什麼也通通免費，法源依據為何？她建議訂定門票抽成上限如實收費，避免犧牲場館收益。
市長陳其邁則表示，從整體評估應從產值來看，市府認為演唱會可促進經濟，所以願意提供減免，讓廠商創造更好的環境讓粉絲願意造訪，而市府提供的行政支援與減免誘因，屬行政裁量，無違反法源，修法僅是讓廠商清楚明瞭相關規定。
高市府指出，為了讓演唱會主辦單位與全世界粉絲賓至如歸，高市府盡地主之誼，提供跨局處周全服務，從娛樂稅減免至場館硬體服務、交通疏運、環境衛生、安全維護，更把握人潮帶動商機加乘觀光效益，推出商圈優惠加值等全方位行政協助服務，針對議員指出演唱會專案免費無法源依據之質疑，高市府運發局澄清並非事實，因演唱會屬跨局處合辦之活動，經整體評估實質效益，一切依法簽奉核准即得以專案進行。
運發局表示，演唱會活動均由文化局共同主辦並提供演唱會相關行政協助，於使用管理規則修正前，管理規則第9條第1項第3款即已規定「與本府或所屬機關合辦之活動經本府核准者」得免收場地與設施設備使用費，文化局均已依法簽奉市府核准，一切皆依法有據，市府將持續爭取並歡迎更多國際天團巨星都來高雄舉辦演唱會。
高市府法制局表示，參考往例國外演出團體售票紀錄，因演唱會能吸引各地歌迷來高雄，為高雄市創造可觀的商機及周邊經濟效益，提升國際能見度，有其公益面向且總體效益實大於場地使用費，故專案核准免收場地相關費用，洵屬正當，並無不妥。
運發局說明，英國搖滾天團Coldplay演唱會高雄兩場演唱會，若依收費標準場地使用費約150萬元，不過演唱會成功吸引17萬人齊聚，其中七成來自外縣市及海外，估計至少創造約新台幣5.5億元的觀光產值，商圈夜市業績至少成長3成。
高市府統計至11月中旬，高雄已舉辦超過52場演唱會，吸引約92.5萬人次，觀光效益逾23億元。明年還有Super Junior、Ed Sheeran、Rod Stewart等國際巨星要來高雄開唱，知名歌手選定於高雄舉辦巡迴演唱會，有助提升高雄知名度及城市好感度。
來自外地歌迷留宿機率大增，所增加之住宿、餐飲、交通、購物等消費，將帶動城市觀光經濟成長，演唱會期間，市區訂房率達9成，巨星天團也吸引來自港澳、歐美及東南亞的國際觀光客到高雄朝聖。高雄市政府將持續規劃相關配套活絡高雄演唱會經濟，歡迎歌迷朋友都來高雄聽演唱會。