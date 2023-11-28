亞錦賽／大巨蛋人工草皮偏厚！徐若熙提解決方案換上膠釘鞋
本屆亞洲棒球錦標賽將於12月3日在台北大巨蛋開打，屆時將由地主中華隊迎戰韓國，首戰也確定派出味全龍本土王牌徐若熙先發主投，徐若熙也在今（28日）首度踏上大巨蛋投手丘，並表示往本壘投球的感覺都很正常，但在二壘牽制時，投手丘角度斷層比較大會怕踩空，屆時可能會考慮穿著膠釘鞋上場比賽，不會選擇鐵釘。
記者張志宇/臺北報導
徐若熙也點出大巨蛋的人工草皮比較軟，踩一踩會有下陷的感覺，相較於天母來說厚實許多，但很怕在草皮上跑動時扭到腳，屆時在比賽中可能會穿膠釘來替代鐵製釘鞋，雖然鐵釘抓地力比較好，但怕勾住草皮造成受傷，但今天如果是在紅土球場打球，鐵釘仍是首選。
徐若熙所效力的味全龍隊，該主場場地同為人工草皮，但天母的人工草皮偏薄，徐若熙仍以鐵釘鞋為主，但來到大巨蛋練習後，將會考慮換上膠釘鞋來出戰比賽。
台北大巨蛋屬於室內場地，內野與外野草皮皆為人工草皮，但在一壘防區、二壘防區、三壘防區、本壘防區與投手丘皆為紅土區域，這是為防止跑者在滑壘時與投手在投球時受傷，只要是正規巨蛋棒球場且用人工草皮之球場，在這些位置皆為紅土區。
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