▲吃水產、河豚牢記４觀念防中毒！河豚毒素煮過也沒用，比氰化鈉更毒。

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河豚毒素：煮了也沒用的劇毒。河豚體內的「河豚毒素」是一種神經毒素，毒性極強，是受到列管的高毒性毒物「氰化鈉」的1000倍，而且具有耐熱性，加熱也無法破壞，換句話說，就算煮過一樣會中毒，並無法「消毒」。
症狀嚴重會呼吸衰竭而死亡。河豚毒素的中毒症狀約略在食用後3小時內產生，通常是10-45分鐘之間，主要影響神經系統，如手腳發麻、唇舌發麻、頭痛、眩暈、嘔吐等。情況嚴重時，可能產生無法發聲、複視、瞳孔擴大、眼肌無力、抽搐、血壓下降、肌肉鬆弛、橫膈膜運動停止造成呼吸衰竭而死亡，死亡率可高達61%。
河豚肉也有可能有毒：台灣近海的河豚有30多種，河豚毒素的毒性強度因種類、地域、季節有所不同，通常以卵巢、肝臟含有劇毒，腸道、皮膚也含有強毒，也有部分品種肉中帶有毒素。
好像/確定河豚毒素中毒怎辦？當下先催吐！然後即刻就醫。
當下立即催吐、即刻就醫：由於一般民眾無法得知中毒嚴重程度，因此食用水產或確切得知有河豚在其中，若發現中毒症狀時，應立即催吐將胃中的內容物排出，並即刻就醫尋求緊急醫療協助。由於河豚毒素目前尚無解毒劑，治療以支持性療法為主。
治療：嘔吐情況嚴重，補充電解質。若患者嘔吐嚴重，以補充足夠的體液及電解質進行治療。輕微中毒的情況下，如未產生呼吸衰竭，一般而言理應不會造成死亡。
治療：危險徵兆者，人工呼吸。若是患者已經出現了明顯肌肉無力、呼吸薄弱等現象，應隨時準備以人工呼吸幫助患者呼吸，並準備放置氣管插管，以避免呼吸衰竭而死亡。
避免不小心河豚毒素中毒，吃水產、河豚牢記４觀念！
多數情況：不知吃到、受到汙染、業者不知情國內的河豚毒素中毒案件，大多是因為不知道自己吃的是河豚，或是吃到受河豚毒素污染的水產品，例如蝦虎、貝類、螺類、不知名魚類等。也有許多業者對魚種的辨識能力不足，誤把台灣產河豚製成香魚片，屢次造成中毒案件。
也可能同鍋受到汙染：除此之外，雖然一般而言部分的河豚肉不具毒性，但由於卵巢、肝臟有高毒性，其他器官也可能有毒，且毒素耐熱，料理時毒素也可能汙染魚肉造成中毒。
吃水產、河豚牢記４觀念防中毒！提醒民眾，若對魚類品種不具有高度辨識能力、料理知識或能力不足者，切勿輕易嘗試。如果要到水產店等店面品嘗，也應循合格、正規、知名企業等店家，避免來路不明的店家。同樣的，對於來路不明的水產，例如香魚片、魚鬆等也應避免。食用河豚相關料理前，也建議先確認並避免有內臟部位的料理。以利確保安全。
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