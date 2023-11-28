▲露營燒炭取暖一氧化碳中毒喪命！　注意使用熱水器5原則

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不料26日下午露營區負責人和其它露友，發現羅姓婦人帳篷內沒動靜，才發現一家3口一氧化碳中毒，羅姓婦人不幸喪命，雙胞胎女兒送醫救治後已恢復意識，目前仍住院觀察。詳細意外發生原因由檢警介入調查釐清。
無色無臭難察覺 即使救活恐留後遺症衛生福利部國民健康署表示，由於一氧化碳是一種無色、無味、無臭、無刺激性的氣體，如果密閉環境中室內空氣不流通，加上使用瓦斯時，瓦斯燃燒不完全，容易產生大量一氧化碳，人體在沒感覺下大量吸入，經常導致昏迷，若未能及時救治，往往會造成死亡，即使救活者，也有一成中毒者會留下後遺症。如發生中毒時則應立即將病人移至空氣新鮮處，並迅速送醫急救。
防範低溫！ 使用熱水器5原則台北市政府教育局表示，因應冬季來臨，各地氣溫明顯下降，提醒各級機關學校教職員工生除了加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具也應注意室內通風及用電安全。家中使用燃氣爐具（如熱水器、瓦斯爐）時，務必打開窗戶，保持居家環境通風，避免通風不良，燃燒不完全，發生一氧化碳中毒，徒生憾事。
要保持環境的「通風」：
避免陽臺違規使用、加裝窗戶、紗窗不潔及晾曬大量衣物等情形。
要注意定期的「檢修」：
熱水器應定期檢修或汰換，如發現有水溫不穩定現象、改變熱水器設置位置或更換組件時，均應洽請領有合格燃氣熱水器承裝業證書及燃氣熱水器及其配管承裝業技術士證之業者為之。
要使用安全的「品牌」：
熱水器應貼有CNS（國家標準）及TGA（台灣瓦斯器具安全標誌）檢驗合格標示。
要選擇正確的「型式」：
室內通風不良場所應安裝半密閉或密閉強制排氣型燃氣熱水器；通風良好或屋外可安裝屋外或開放型燃氣熱水器。
要注意安全的「安裝」：
雇用合格燃氣熱水器及其配管承裝業技術士進行正確的安裝，安裝後於熱水器機身張貼施工標籤及填寫施工登錄卡。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60040
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