手機通訊不佳　莊競程協助改善5000戶收訊

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手機收訊不良改善工程啟動儀式，今上午在北屯區太原路三段台電變電所舉行，包括立委莊競程、市議員曾朝榮、廍子里長董銘成、台電台中供電區營運處副處長張家熙、中華電信、台灣大哥大、遠傳電信業者，以及總太聚作社區、總太2020社區、總太明日社區代表都到場見證。
莊競程表示，廍子里屬於新興重劃區，生活機能完善，人口數超過2萬人，今年五月間，他接獲廍子里長董銘成，以及當地社區大樓主委等陳情，指廍子里環太東路、太原路三段與祥順路一帶，手機訊號很差，甚至沒有訊號，影響通話與上網問題，造成生活困擾，希望他協助改善行動通訊品質。
莊競程指出，經過半年來積極努力，邀集中華、台哥大、遠傳等三大電信業者與市議員曾朝榮、里長董銘成、社區管委會等召開共8次協調會溝通，特別感謝台電公司同意出租土地，業者同意設置改善設備，終於解決民眾通訊不便問題。
董銘成與總太明日社區主委王麗惠說，手機已成為現代人每天隨身攜帶的必需品，廍子地區通訊不良問題，困擾民眾，感謝莊競程爭取改善通訊品質，提升生活便利。
業者表示，行動通訊品質改善作業，將區分兩階段進行，第一階段已完工啟動，除了總太聚作社區、總太2020社區、總太明日社區手機收訊改善外，太原路三段與祥順路鄰近包括惠宇開朗、總太悅來、總太共好、總太東方悅、鴻邑璞麗社區住戶共約5000戶，也會因此受惠。
由於基地台訊號屬於物力特性，訊號會隨著建築物遞減，未來將配合各社區管委會持續進行第二階段改善作業，有效提升當地通訊品質，維護民眾權益。