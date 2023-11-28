日本步入大倒閉潮時代！少子化嚴重　127萬小型企業恐後繼無人

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隨著少子化加速，日本總務省先前曾公布人口動態調查結果，截至2023年1月1日，日本含外國人的總人口數為1億2541萬6877人，減少了51.1萬人，其中光是日本人就減少約80.1萬人，創下1968年開始調查以來最多，更是首次日本47個都道府縣都出現減少的狀況。
隨人口逐漸凋零與老化，也影響到了企業經營。日本政府2019年的報告估計，到了2025年底前，會有127萬名小型企業主年齡將會來到70歲以上，且不少公司恐面臨後繼無人的窘境，導致日本國內多達650萬個就業機會消失，讓日本經濟損失規模減少22兆日圓（約台幣5.2兆元）。
對此，研究破產的調查機構「帝國數據銀行」（Teikoku Databank）指出，日本小型企業面臨嚴重「大倒閉潮」，且到了2029年底情況恐會更嚴重。因為屆時在1946年到1964年間出生的「戰後嬰兒潮」世代將會達到81歲，也就是日本男性的平均壽命，而嬰兒潮世代多為日本企業中的支柱及骨幹，到時候倒閉潮將會持續惡化，預期會有更多人因此失去工作。
一名82歲企業家橋本清就是一個例子。在40年前在千葉縣八街（Yachimata）設立了工廠，工廠內部擺滿工作機台、鑽孔台與零件櫃，但理應傳出吵雜的聲響，如今卻安靜到能聽見他練習吹笛。雖然橋本清早就過了退休年齡，但苦無繼承人、也沒有買家要接手留住了忠實客戶的公司。
橋本清表示，如果現在把工廠收掉，「所有努力都會付諸流水」。過去橋本清曾一度雇用了數十名員工，但如今只剩下2名兼職人員。
日本的小型企業通常是由家人或是身受信賴的員工繼承，但隨著經濟疲軟、長期停滯之下，許多年輕人越來越不想繼承家業，並選擇到都市生活。農村人口凋零的趨勢不斷增加，也使得農村地區的企業更加掙扎。
另外，也有部分年長日本人覺得，將家族企業賣給外人並不光彩，因此寧願收掉公司也不願售予外人傳承。
對此，日本政府提出了優渥條件鼓勵企業轉售，也有許多民間公司開始協助投資人與待售企業進行媒合。從事企業繼承支援與併購媒合平台的日本顧問公司BATONZ在2018年開業後，就媒合了80個案件，如今一年媒合超過1000件。
BATONZ負責人神瀨佑一（Yuichi Kamise，音譯）認為，倒閉潮意味著構成日本社會與文化結構的專業工藝技術、特色服務與餐廳原創食譜將會失傳，「這將重創日本文化，減低觀光魅力。」