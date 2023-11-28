許瑋甯下月迎2周年結婚紀念日！十指緊扣邱澤遊巴黎閃瞎路人
許瑋甯、邱澤合作電影《當男人戀愛時》假戲真做，於2021年12月無預警宣布結婚，但對於私生活相當低調，再也沒有公開合體，僅偶爾被身邊眾多好友「出賣」，在各種大合照同框。但有粉絲相當有「星」運，在微博分享26日於巴黎大街上，驚見他們手牽手迎面而來，夫妻倆都穿黑色大衣，雖然低調但是藏不住明星氣場，讓人想多看他們兩眼。
記者蔡依庭、羅凌筠／台北報導
他們下個月結婚滿2年，但這些時間總是忙於工作，甚至比婚前更忙，彼此婚後旺夫又旺妻。日前，網友表示在去盧森堡公園的路上，看到一對男女牽著手迎面走來，「我覺得那個女生好白好瘦好好看，旁邊有一個男士也很帥，2個人牽著手一起走，然後我突然發現，這個是許瑋甯和邱澤，沒想到我的運氣那麼好！」不過她並沒有上前打擾邱澤和許瑋甯，只有拍下2人牽手離去的背影。
然而神仙眷侶的約會畫面在網上流傳，羨煞眾人，還有網友留言關心，要許瑋甯注意自己的後背包，小心有不懷好意的賊伸手。邱澤的經紀人孫嘉騏回應：「這是他們私人行程，謝謝關心。」許瑋甯的部分，在出稿前尚未回覆。
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