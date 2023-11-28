名家論壇》邱鈺玲／在家工作真的很爽嗎？

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雖然我相信經過二○二一年五月的三級警戒之後，一定讓很多人對於在家工作的幻想完全破滅，尤其是家庭成員不只一個人時，相互干擾的情況下，根本難以專注，不過，我還是想分享一下關於「在家工作」的迷思和現實。
迷思一：可以睡到自然醒
理論上，在家工作確實可以睡到自然醒，認識的同行中，有些人每天都睡到快中午才起床，下午兩、三點才開始做事。但這和每個人的體質、工作性質有關。我試過很多睡眠時間與工作時間的組合，後來還是覺得固定時間睡覺、起床，工作最有效率。
剛開始自由工作時，新官上任三把火，熱情滿滿。當時每天七點半起床，八點開始工作，做到當天安排的所有工作量都完成為止。但隨著時間過去，我開始變得渙散，沉迷於YouTube影片（沒辦法，懸案、奇人軼事實在太好看了），往往等到十一點才動工，沒多久就到了午餐時間，基於健康考量，我堅持自己煮，時間就在備料、煮飯、吃飯、收拾之間流逝，於是又要等到下午三點，才能重回心流狀態。可是沒過多久，又要準備晚餐了。
這樣的生活過了一陣子，真心覺得實在太沒效率，也不喜歡把工作拖到晚上。不僅是因為晚上是難得可以和老公聊天的時光，也因為我的最佳狀態是上午十一點到下午四點，頂多硬撐一下，極限是晚上六點，再晚就會無法完全專注。
後來我還是規定自己早上九點半前一定要起床，再怎麼拖，十點一定要開始工作，否則會一直不想做事，尤其婚後責任變多了，分配給自己的時間也變少了，必須限制自由，才能盡快完成任務。
迷思二：在家工作心情很輕鬆
當了自由工作者後，不必通勤真的不再感到煩躁，也可以一邊工作一邊吃早餐，不過畢竟工作和私生活的活動空間大幅重疊，有時在家會無法完全放鬆，即便有把辦公區域縮限在特定範圍，可是獨自在家工作久了，也會對眼前一成不變的風景感到厭煩。
而且在家工作，忙著忙著天就黑了，常常沒有和外界接觸，假設獨居的話，很可能一整天也沒有說話的對象，所以必須刻意外出，替自己製造活動身體、和人群連結的機會，才不至於讓身心出現狀況。
這個煩惱感覺很「凡爾賽」[^*]，而我曾經以為不出門沒有關係，可是人類遠比我想像中還需要群聚，仍必須藉由不同環境來轉換心情，尤其是三級警戒時，連續二十天沒有出門，整天除了老公以外，沒有和任何人接觸，後來為了拿慢性處方箋才被迫外出，當下發現平時很擅於獨處的自己，原來也需要和人群接觸，原來我那麼多天沒出門也會感到鬱悶。這才懂得珍惜可以自由出門的日子，每一次出去散步、買菜、運動，都是格外珍貴的微小幸福時光。
迷思三：在家工作不用通勤，可運用的時間多很多
理論上這個迷思不能說完全錯誤，可是人性怠惰，往往會造成「時間莫名其妙流失，該做的事情還是沒有做完」的狀況。畢竟家中誘惑實在太多，和工作相比，柔軟的床、舒適的沙發都顯得更具吸引力。
沒有人在旁監視的壓力、不用擔心老闆和同事從背後走過，看見你電腦螢幕正在瀏覽網拍、YouTube，在家連裝忙都不必，自然而然就會產生「等一下再做」、「看完這個就去工作」的想法，以至於最後的下場就是加班。
儘管在家工作不必浪費時間通勤，也沒有無意義的會議和接不完的電話，可是真的突然多出這麼多時間，不見得會好好珍惜，總要花一段時日才學得會如何妥善運用時間。
●邱鈺玲／輔大織品系服裝設計組畢業。出社會時完全找不到設計助理的工作，只好「不務正業」轉換跑道，改以筆耕為生。曾任數位編輯、行銷企劃。
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