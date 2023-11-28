亞錦賽／首戰推徐若熙投韓國就是要贏 總教練郭李透露抗日先發
中華成棒隊近日在台北大巨蛋練球，備戰即將於12月3日開打的2023年亞洲棒球錦標賽，目前先發人選基本已經定案，除了確定徐若熙主投3日的台韓大戰之外，據總教練郭李建夫透露，曾仁和預計在超級循環賽主投日本。
記者路皓惟/台北報導
昨天中華隊與台北興富發練習賽中，由邱智呈擔任中外野打開路先鋒、林承飛鎮守游擊，二壘搭檔林靖凱，廖健富、劉基鴻和陳文杰組成中心棒次，拿莫伊漾守一壘，宋家翔蹲捕。先發陣容是否已經完全定案，總教練郭李建夫表示：「30日還有一場練習賽，所以名單還會進行微調。」
除了徐若熙是先發輪值人選之一外，張景淯和賴延峰也都是輪值的一員，徐若熙將於3日主投韓國，張景淯5日先發出戰巴勒斯坦，中華隊6日交手香港將交給賴延峰先發。
談到選擇徐若熙擔任首戰先發的原因，郭李建夫表示：「因為第一場對韓國一定要拿下，他是先發輪值狀況最好的投手，所以第一場先讓他投。」郭李也指出，每一位投手都有投球限制，屆時再視戰況進行安排。
至於曾仁和也是以先發角色為主，郭李提到，曾仁和有可能在進入到超級循環賽時主投日本，但實際情況還是要再看，也要參考情蒐小組提供的資訊，看對戰球種適不適合。
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