台灣第一YTR訂閱飆846萬！出國比賽得世界第三 認了：不敢看留言
▲新台灣YouTuber第一人「奇軒Tricking」，近期出國比賽再次展獲佳績。（圖／IG@73_tricking）
記者
潘毅/綜合報導
｜ 2023-11-28 16:58:36 2023-11-28 17:04:58
台灣YouTuber新第一人「奇軒Tricking」，憑藉著Tricking短影音闖出名堂，吸引世界各國觀眾，截至今（28）日他的頻道已有高達846萬訂閱者，而且仍持續快速增長中，更有9部短影音破億觀看。近期奇軒也出國比賽，更再度展獲佳績，他在發表得獎的心情時，也坦言因為酸民的攻擊，「這段時間根本不敢看留言」。
YouTuber「奇軒Tricking」日前飛往葡萄牙參加WAKO極限武術世界錦標賽（WAKO Senior and Master World Championship 2023），本次他一共參賽了四個項目，分別為「創意兵器」、「創意拳」、「音樂兵器」、「音樂拳」，其中創意套路是沒有音樂也不能翻，而音樂套路有音樂可以翻，因此本次奇軒主要是想要在音樂拳項目獲得佳績，「因為音樂拳在Tricking比重是最高的」。 在比完前三個項目後，奇軒也被世界級的水準震撼，甚至還在自主訓練時不慎弄傷腳，「我也超難過怎麼會犯這種錯誤」，幸好隊友幫他的傷勢進行緊急處理，才讓奇軒順利的比完音樂拳項目。 ▲奇軒參加WAKO極限武術世界錦標賽，如願在「音樂拳」項目奪牌，成為世界第三名。（圖／IG@73_tricking）
最終賽事結果出爐，奇軒也如願在「音樂拳」項目奪牌，成為世界第三名，「終於再一次讓世界看見台灣」。奇軒也在得獎感言中坦言，這次比賽壓力真的很大，出發葡萄牙的這幾天，酸民言論還是很多，他擔心會影響到比賽心情，所以乾脆不看相關報導，沒想到連頻道留言區也湧入酸民，索性連自己的頻道都不看了，「專心比賽，為國爭光，這才是我現在最重要的事」。
不少台灣網友看完奇軒的得獎感言後，也紛紛留言打氣：「不看不聽專注自己最棒了」、「恭喜奇軒教練」、「世界第三，太帥了啦」、「有真實力的人」。 ▲新台灣YouTuber第一人「奇軒Tricking」，憑藉著Tricking短影音闖出名堂，吸引世界各國觀眾，截至今（28）日他的頻道已有高達846萬訂閱者，卻也出現酸民質疑他買觀看。（圖/奇軒IG）
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Tricking是什麼？全球都在夯 Tricking（極限特技）是一種融合了武術、踢腿、體操的翻轉和彎曲身體、霹靂舞的許多舞蹈動作和舞蹈風格的體操，屬於休閒體育中極限運動的一類。它旨在展示不同「tricks」的藝術性，雖然在台灣仍算是小眾運動，但在全球也有越來越流行的趨勢。