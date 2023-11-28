民權林蔭大道打造稀有未來宅 甲六園「欣民權」即將登場
高雄四維行政中心周邊為高級住宅聚落，周邊機關、商業與文教設施完備。看準區域高品質住宅客層需求，甲六園建設於民權一路、永富街精華角地，推出「欣民權」，因位處高雄四維行政中心、文化中心生活圈核心，同時為區域內唯一全新景觀住宅，吸引注重高品質生活與鄰里的人士關注。
記者陳美嘉／高雄報導
高雄四維行政中心、文化中心生活圈，為自營商、公教人員聚集的重點生活圈，區域明星學區與綠地公園豐足，成為追求高品質生活的族群競相入主的核心聚落，同時鄰近三多百貨商圈、光華夜市等充裕商業機能，深受許多購屋置產族青睞，加上區域多為自住客區域認同度高，屋主更是惜售，中古屋釋出也很快售出，隨著區域開發日漸飽和，物以稀為貴，土地供給稀缺，新屋供給量稀少情況下房價也跟著受人追捧。
環境機能方面，「欣民權」坐擁四維國小明星學區、文化中心人文生活，五福商圈、三多商圈、光華夜市環繞，採買機能無憂，除了生活機能便利外，基地步行約2分鐘就可抵達黃線Y13預定站，一次串連文化中心、3大百貨圈、亞洲新灣區、捷運黃線等多項優勢，稀缺性與增值性不言而喻。
甲六園建設「欣民權」一案，地上28層，每層樓高335cm，地下6層建築、3-4房規劃。基地面60米民權林蔭大道景觀，三面臨路，雖位在市中心，卻巧妙的鬧中取靜，戶戶擁雙面採光，為打造超高景觀大樓，甲六園建設採用日本住友制震系統、中鋼構SRC+RC結構，加強結構耐震性，獨家採取複式牆工法，讓室內冬暖夏涼，達到恆溫節能的省電效益，採用YKK-AP隔音氣密窗搭配複層玻璃，地板採虹牌塗抹式PU塗料降噪制音，來提升寧靜宜居的居住品質。