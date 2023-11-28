蕭美琴嫩照曝光　台大醫提昔往事「你怎能不愛她？」

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施景中說，於是自己太太和其娘家人，常看著蕭美琴小時候，乖乖一個人背著書包走過她家門前。也在學校前，偶爾會看到有疼愛她的同學媽媽，會順道用腳踏車載她一程。
施景中表示，美麗島事件爆發後，由於長老教會的政治立場跟主張，讓蕭美琴父親任職的神學院被政府盯上，因此陷入困境，從而引領她對於政治事件有不同視角。在美國圖書館打工時，接觸被台灣政府列為禁書的《台灣人四百年史》和《美麗島雜誌》，民主意識逐漸萌芽。
施景中說，蕭美琴後來回到台灣後，對同婚、西藏（圖博）人權、太陽花學運都付出許多心力。當選立法委員後，後來深耕列為艱困選區的花蓮整整10年，卻在2020年以微差距敗給人稱「花蓮王」的前縣長傅崑萁。記得當年的新聞，蕭美琴服務處的助理淚眼說，民眾有問題都找她幫忙解決，但投票卻都投給傅崑萁。
施景中指出，蕭美琴後來擔任駐美代表，除了代表台灣與華府溝通，在疫情最嚴重的期間，也協助台灣獲得美國許多疫苗的幫助。甚至被中共台辦列入黑名單制裁。而幾天前蕭美琴返台，並表示「為了我們的國家，我會撂落去。」
施景中表示，蕭美琴當年被花蓮人背棄，但回台灣第一次公開造勢活動，就選在花蓮，在眾人淚眼婆娑中，她說道「花蓮，我回來了。」大讚蕭美琴「你說你怎能不愛她呢？」
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