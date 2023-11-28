搭乘台灣好行 悠遊中市唯美落羽松小旅行

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觀旅局長陳美秀表示，搭乘豐后線至「東豐/后豐鐵馬道站」下車後，騎乘租賃腳踏車或在「后里車站(后里國小)」下車後騎Ｕbike前往后豐鐵馬道及東豐自行車綠廊，沿途可見證百年歷史的九號隧道、跨越大甲溪的花樑鋼橋、鐵道酒莊、榮町雜貨店等著名景點，接著可欣賞壯觀宏偉的石岡大壩、0蛋月台、九房3D彩繪村，再從石岡區九房厝的豐勢路山下巷，進入挑物古道附近的石岡落羽松，欣賞樹木相互纏繞生長的奇特景觀。
陳美秀指出，欣賞落羽松的另一處秘境，就在麗寶樂園渡假區的落羽松大道，只要搭乘豐后線至「麗寶國際賽車場站」下車步行就可抵達綿延約1公里的落羽松大道，如詩如畫，隨便拍都好看；此外，還可就近前往麗寶國際賽車場參觀，館內包含卡丁車體驗、賽車博物館、兒童交通安全教育館、VR體驗館等，更有麗寶OUTLET MALL、探索樂園、飯店等，一站滿足旅客吃、喝、玩、樂、購、住的需求。
陳美秀建議，也可以到后里泰安欣賞落羽松，只要搭乘豐后線在「泰安車站」下車後，可選擇騎乘Ubike前往，或是沿著福安路轉安眉路步行約15分鐘，即可抵達泰安國小旁的泰安落羽松，園內有水上造景及裝置藝術供旅客拍照，並可至泰安鐵道文化園區感受舊鐵道的懷舊氛圍，欣賞百年歲月的市定古蹟泰安舊火車站。
觀旅局表示，豐后線有推出各式微笑套票及搭乘享優惠活動，只要憑搭乘證明至台中市台灣好行特約店家消費，就可享有優惠，歡迎旅客多加利用。