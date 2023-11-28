未來難靠子女照顧！學者：住宿式機構應納長照四包錢、財源混合制

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王增勇指出，柯文哲、侯友宜皆提到提供照顧者「現金給付」，侯友宜更明確提到「照顧者津貼每名5千元」，以約2成重度失能者推估，每年需6.5億元；另，5年以上全職照顧者「每月5千元國民年金給付」。
王增勇肯定侯友宜對家庭照顧者經濟弱勢的關注，但「全職照顧者」如何認定，尚須進一步釐清。此外，侯友宜增加長照特別扣除額每名6萬元，約80萬長照家庭推估，一年約480億元，財稅短收帶來的衝擊，似乎也沒有評估說明。
王增勇呼籲，家庭照顧者應獨立評估，包括潛在照顧者，都應可向國家提出評估需求；而照顧者津貼的發放應讓家庭保有「自主選擇權」，參考英國經驗，開放由家庭照顧者主導，擔任自家長照個管，可選擇聘僱親友或鄰居照顧，也可選擇照顧服務，而照專評估家庭照顧者是否有能力擔起個管角色，把失能者照顧好。強調以「零家庭照顧者」為前提思考政策，別再把照顧者視為資源。
在外籍看護工政策上，3位候選人多在討論放寬巴氏量表，但王增勇強調，現行長照2.0規定，聘僱外籍看護工家庭在「照顧及專業服務」僅能獲得未聘僱外籍看護工家庭的30%，並僅限使用專業服務，極為不公平，呼籲聘僱外看家庭可公平使用照顧服務，而柯文哲是唯一明確提到應取消對外籍看護工家庭不公平限制者。
在住宿式機構政策中，賴清德延續蔡政府住宿機構布建政策，補助服務使用者規定4級以上，每月提供1.5萬元，相較於其他兩位候選人較少，側重對服務提供者的投資以發展服務量，以5成需求人口推估約需747億元預算。
柯文哲根據失能程度評估補助每月最高3萬元，侯友宜限定重度使用者補助每月2萬元，似乎想透過民間購買力形成市場機制，預估需增加398.4億元至597.4億元長照經費。
陳正芬認為，目前政策集中於「喊價」，對於住宿式機構的供給、訂價與服務定位缺乏規劃；此外，也必須改變住宿式服務是「單向道」思維，促使住宿式服務成為社區照顧的樞紐。建議可參考準公共化托育服務訂價與補助機制，設定長照重度住宿式服務收費標準。
長照2.0計畫將在115年屆滿，而113年長照總預算876億元（含長照基金828億元），年增37.2%，創歷史新高，預計114年長照預算將突破千億元。長照基金8年來預算增加18倍，而失能人口每年以約3萬人速度增加，穩定財源將成為後續推動「長照3.0」最大隱憂。
陳正芬說，柯文哲、侯友宜皆表示將開辦長照保險，僅柯文哲說明2300億元開辦經費規模，政府、企業與個人負擔比例等。賴清德則堅持以公務預算支應，將另闢財源擴大服務，但所指為何、是否有穩定財源，皆未說明。
陳正芬表示，長照是一項長期政策，政府須說明清楚穩定財源，現行長照2.0服務是「量入為出」，有多少錢做多少事，但國人未來已再難倚靠子女照顧，期待長照服務 「量出為入」，提供更多保障。環顧世界各國，長照財源大多是「混合制」，即使採行保險制也必須由國家編列部分預算，例如日本長照保險一半是稅收，一半是40歲以上國民繳交保費。