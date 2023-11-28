趙少康稱把柯文哲民調打到20%以下就能贏？黃暐瀚和她都說不可能

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黃智賢認為，客觀來說，民進黨賴蕭配，不可能只拿35%，民進黨起碼是43%起跳，上看45%，甚至更高，所以，侯趙要當選，柯文哲得票要在15%以下，甚至更低。白要合，是幾乎不可能的任務，只有徹底棄保，才可能下架民進黨。
黃暐瀚則說，2008年總統大選，馬英九大勝謝長廷220萬票，當時的政治背景有「陳水扁執政八年包袱」、「紅衫軍凱道圍城」、「吳淑珍sogo禮券爭議」、「趙建銘涉台開案」、「美國疑台」、「兩岸關係緊張」，結果，民進黨是輸了，但謝長廷依舊拿下了 41.55% 的選票。
黃暐瀚認為，就算情勢這麼逆風，民進黨依舊有辦法拿下破四成的選票，那明年賴清德呢？賴清德可以拿到多少選票？他看到很多「非綠選民」信心滿滿，認為賴清德一定拿不過35%，所以只要藍白其中一方被打到20%以下，領先者將拿40至45%，穩贏賴清德，「問題就在，賴清德真的拿不到40%嗎？我不這麼認為」。
黃暐瀚認為，賴清德應該是四成起跳，甚至有可能拿到43%。如果賴清德真能拿到43%，就代表藍白必須有一方掉到13%以下，才有可能造就另外一人得票44%，贏過賴清德，「但不管侯友宜或柯文哲，只拿13%，這可能嗎？坦白說，非常不容易」，這就是自己為什麼一直評估賴清德勝選機率最高的原因。
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