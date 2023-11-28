母子兩代俱是亞洲滑輪溜冰錦標賽金牌

既是任子元媽媽、也是教練的李雅慧表示，小任今年才14歲，參加今年全運只是想磨練比賽經驗，雖只得第7，但奠定10天後亞錦賽的經驗值，信心更強大的擊敗同場競技的其它12國選手勇奪金牌，兩代相隔33年分別在大陸的亞錦賽拿下花式滑輪金牌，他們是第一對，被體壇傳為佳話。
11月9日登場的112學年度中正盃全國滑輪溜冰銀標賽，小任再勇奪基本、自由與綜合型3面金牌，也是小任從國小至國3第8次榮獲中正盃滑輪溜冰冠軍，去年因「阿公教練」李銘山過世沒心情參賽，否則應是8連霸。
接著又馬不停蹄參加11月25日至26日的台南市長盃滑輪溜冰錦標賽國中男子菁英組又是3金入袋，大家都笑他今年好像在開「金子店」。
李雅慧從任子元4歲起便是他的啟蒙教練，後來再拜在李雅慧恩師、已過世的台南滑冰教練李銘山門下更上一層樓。身兼教練和母親雙職的李雅慧表示，任子元從小就是一位很自律、很認真、自我要求高、心理素質強大的運動選手，因為花式滑冰很大部分都是一個人自己練習，沒有陪伴員，所以要耐得住寂寞，小任這些特質剛好都俱備。
父親是八極拳高手、母親是亞錦賽滑冰金牌選手，任子元具先天較優的運動員天賦，加上後天願意吃苦訓練，終成新生代滑輪溜冰明日之星。明年他以甄試進入台南高商繼續深造，李雅慧表示，早先也在唸書和運動之間掙扎，後來在她勸說下，決定繼續往運動員這條路繼續前行，因為她認為，運動員不能在黃金時代放棄去唸書，要唸書以後多得是機會。
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