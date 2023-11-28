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母子兩代俱是亞洲滑輪溜冰錦標賽金牌

▲台南市滑輪冰總幹事李雅慧和民德國中三年級滑冰好手任子元兩代同是溜冰亞錦賽金牌選手，寫下新紀錄（圖／李雅慧提供 2023,11,28）
▲台南市滑輪冰總幹事李雅慧和民德國中三年級滑冰好手任子元兩代同是溜冰亞錦賽金牌選手，寫下新紀錄（圖／李雅慧提供 2023,11,28）

記者劉悅儷/台南報導

今年全國運動會在台南市舉行，民德國中3年級滑輪溜冰好手任子元雖只獲第7，但他接著參加10月28日在大陸北戴河舉行的2023年第19屆滑輪亞錦賽，拿下花式少年組金牌，任子元媽媽就是台南市體育總會滑輪溜冰委員會總幹事李雅慧，她是1990年杭州亞錦賽雙人花式金牌國手，母子兩代俱在亞錦賽拿下金牌，創下紀錄。
  既是任子元媽媽、也是教練的李雅慧表示，小任今年才14歲，參加今年全運只是想磨練比賽經驗，雖只得第7，但奠定10天後亞錦賽的經驗值，信心更強大的擊敗同場競技的其它12國選手勇奪金牌，兩代相隔33年分別在大陸的亞錦賽拿下花式滑輪金牌，他們是第一對，被體壇傳為佳話。
 　11月9日登場的112學年度中正盃全國滑輪溜冰銀標賽，小任再勇奪基本、自由與綜合型3面金牌，也是小任從國小至國3第8次榮獲中正盃滑輪溜冰冠軍，去年因「阿公教練」李銘山過世沒心情參賽，否則應是8連霸。
　接著又馬不停蹄參加11月25日至26日的台南市長盃滑輪溜冰錦標賽國中男子菁英組又是3金入袋，大家都笑他今年好像在開「金子店」。　
　李雅慧從任子元4歲起便是他的啟蒙教練，後來再拜在李雅慧恩師、已過世的台南滑冰教練李銘山門下更上一層樓。身兼教練和母親雙職的李雅慧表示，任子元從小就是一位很自律、很認真、自我要求高、心理素質強大的運動選手，因為花式滑冰很大部分都是一個人自己練習，沒有陪伴員，所以要耐得住寂寞，小任這些特質剛好都俱備。
　父親是八極拳高手、母親是亞錦賽滑冰金牌選手，任子元具先天較優的運動員天賦，加上後天願意吃苦訓練，終成新生代滑輪溜冰明日之星。明年他以甄試進入台南高商繼續深造，李雅慧表示，早先也在唸書和運動之間掙扎，後來在她勸說下，決定繼續往運動員這條路繼續前行，因為她認為，運動員不能在黃金時代放棄去唸書，要唸書以後多得是機會。

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▲英雄出少年的台南市滑輪溜冰明日之星任子元的花式滑冰英姿。（圖／記者劉悅儷攝，2023,11,28）
▲英雄出少年的台南市滑輪溜冰明日之星任子元的花式滑冰英姿。（圖／記者劉悅儷攝，2023,11,28）

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