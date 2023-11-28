特企／安達人壽為災後重建貢獻心力　前進松林部落送暖

今年8月卡努颱風對台灣中南部山區造成不小的災害，安達人壽長期支持地方創生計畫的松林部落也在受災行列。安達人壽在第一時間立刻表達關心並積極尋找提供協助之管道和方式，在與親愛村確認當地需求後攜手社團法人台灣食物銀行聯合會，提供造冊之受災戶禦寒物和營養食品等物資，由同仁擔任志工負責物資搬運和發送。當日也特別邀請安達人壽護理師出席，在居民領取營養品時，現場說明食品內容、營養成分以及食用建議，讓居民更正確、安心的使用。
安達人壽重視永續發展與在地深耕，自2021年起推動「南投縣仁愛鄉親愛村地方創生計劃」，以台灣特有種伊娜谷香糯米保種計畫為核心出發點，順利達到保育跟純化目的，同時連續三年以每年收購至少500公斤香糯米的契作方式支持當地農業發展，不僅成功提升農作物收購價格帶動收入增加，亦大幅提高農民種植意願。
隨著香糯米保種計畫推廣有成，外部效益持續擴散，安達人壽連續三年主辦伊娜谷香糯米寫生活動，透過繪畫讓學生更了解自己家鄉的特色農作物。再搭配十二年國教新課綱，將伊娜谷香糯米教育和食材，納入仁愛鄉親愛國小學校課程，發展為學校特色課程，期望達到「在地認同、向下扎根」的理念。
安達人壽長期投入社會公益活動，包括地方創生、兒童教育，和弱勢平權等，不僅是透過金錢捐贈，更與員工身體力行實際行動，讓志工精神傳遞出去。希望透過「守護今日世界，構築美好未來(Protecting the present and building a better future) 」之願景，善盡社會企業責任並回饋這塊土地跟社會，將美好的事物留給下一代。
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