年終123聯合拍賣會 台北分署推出千件珠寶、手飾50元出清
法務部行政執行署下個月的123聯合拍賣會又將登場。台北分署今（28）日預告，本次年終拍賣及變賣的物件琳瑯滿目，有多達數千件琉璃珠寶首飾、公仔玩具、烏龍茶葉、股份及土地建物，變賣是5日中午12時開始，拍賣是下午3時開始。
記者潘千詩／台北報導
台北分署表示，此次變賣物件品項眾多，其中，數千件在百貨專櫃展售的進口頂級特殊金屬材質飾品、質感琉璃配件擺飾、能量石項鍊及鍺手鍊等，為拍賣焦點，售價極便宜，每件只要50元起，部分物件低到只要市價的0.5折，錯過只能捶心肝。
現場還有療癒可愛的公仔玩具、烏龍茶葉、玉器、免脫手套輕鬆滑手機的台製手套口罩組及實用地墊等，樣樣挑戰市場最低價。
動產拍賣則有由33顆天然紅寶石串成的精美項鍊1條（附寶石鑑定報告書）、「羲之賞鵝」與「青花-抱月瓶」等瓷器擺飾2件，及常旅客計劃旅行社股份有限公司、神光視訊科技股份有限公司、瑞恭企業股份有限公司之股份，歡迎有興趣的民眾到場競標。
不動產計有48筆土地、2筆建物，分別坐落在台北市大安區、信義區、松山區、文山區及新北市新店區、坪林區等地。
台北分署說，以信義區忠孝東路5段的東之星大廈地下室及基地持分最受矚目，該拍賣標的現做為停車場使用，其土地持分高，換算面積達450.725坪，本次為最後1次拍賣，底價下殺至9546萬7572元。