開發金88萬股東看過來！明年有機會發股利　就看今年獲利表現

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當然，當期獲利要提列相關法定盈餘公積10%來考量。
此外，開發金截至9月底雙重槓桿比從128％降到124%，雙重槓桿比符合125%法定門檻，不過，法人仍關是否影響股利發放？黃碧玲則回應，股利政策要在財務穩健下去考量，法令上沒有明文規定若超標就不會發放股利，但公司立場是財務穩健仍是重要考量，現在124%，將來在資本及風險控管上都注意這個數字的變化，而公司對明年前景是比較正面，有一定信心可以維持法令的水準。
開發金今年前3季累計稅後淨利175.1億元，每股盈餘1.05元，其中子公司中國人壽今年前3季稅後淨利達113.1億元，持續聚焦高價值商品並提升分期繳商品市佔率，前3季新契約價值利潤率由去年同期的29.3%提升至35.3%，避險前經常性收益率維持在3.85%。至於中國人壽更名專案也已獲得保險局及經濟部核准，預計於明年1月1日正式更名為凱基人壽。
至於開發金另一子公司凱基證券今年前3季稅後淨利達53.9億元，與去年同期相比成長約101%，其中海外獲利貢獻年成長率達172%。凱基證券前3季股東權益報酬率為13%，優於業界水準，更在股權及債券承銷市場維持第一的領先地位。
凱基銀行今年前3季稅後淨利達42.4億元，中小企業放款及個人信貸業務與去年同期相比，年成長率達16%及24%；財富管理業務收入較去年同期成長近3成。中華開發資本今年前3季稅後淨利為14億元，主要來自投資部位資產評價回升。開發資本董事會日前已通過投資群創開發貳基金等專案，可望持續提升資產管理規模。