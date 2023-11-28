等了30年！台股終於超車港股　專家揭核心關鍵竟與美中科技戰有關

開發金88萬股東看過來！明年有機會發股利　就看今年獲利表現

▲開發金控今（28）日召開2023年第3季法人說明會。（圖／開發金提供）
▲開發金控今（28）日召開2023年第3季法人說明會。（圖／開發金提供）

記者顏真真／台北報導

開發金控今（28）日舉行今（2023）年第3季法人說明會，由於累計前3季稅後淨利達175.1億元，每股盈餘1.05元，市場也關注明年股利政策，開發金財務長黃碧玲也透露，截至９月底未實現資產是正數，且雙重槓桿比回落到124%，也符合法令可以配息的原則，明年配息就看今年獲利表現決定。

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去年開發金因壽險投資部位未實現評價損失衝擊，導致最後無法發放股息、股利掛零，讓88萬股東失望。今日在法說會上，黃碧玲指出，開發金對股利看法跟同業一樣，所謂可供分配盈餘，若在OCI（其他綜合損益）及重新分類部位，沒有產生進一步未實現損失，而9月底財報已公布，是一個正面的影響，股利考量就可用當期獲利直接考量，
當然，當期獲利要提列相關法定盈餘公積10%來考量。

此外，開發金截至9月底雙重槓桿比從128％降到124%，雙重槓桿比符合125%法定門檻，不過，法人仍關是否影響股利發放？黃碧玲則回應，股利政策要在財務穩健下去考量，法令上沒有明文規定若超標就不會發放股利，但公司立場是財務穩健仍是重要考量，現在124%，將來在資本及風險控管上都注意這個數字的變化，而公司對明年前景是比較正面，有一定信心可以維持法令的水準。

開發金今年前3季累計稅後淨利175.1億元，每股盈餘1.05元，其中子公司中國人壽今年前3季稅後淨利達113.1億元，持續聚焦高價值商品並提升分期繳商品市佔率，前3季新契約價值利潤率由去年同期的29.3%提升至35.3%，避險前經常性收益率維持在3.85%。至於中國人壽更名專案也已獲得保險局及經濟部核准，預計於明年1月1日正式更名為凱基人壽。

至於開發金另一子公司凱基證券今年前3季稅後淨利達53.9億元，與去年同期相比成長約101%，其中海外獲利貢獻年成長率達172%。凱基證券前3季股東權益報酬率為13%，優於業界水準，更在股權及債券承銷市場維持第一的領先地位。

凱基銀行今年前3季稅後淨利達42.4億元，中小企業放款及個人信貸業務與去年同期相比，年成長率達16%及24%；財富管理業務收入較去年同期成長近3成。中華開發資本今年前3季稅後淨利為14億元，主要來自投資部位資產評價回升。開發資本董事會日前已通過投資群創開發貳基金等專案，可望持續提升資產管理規模。

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