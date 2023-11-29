名家論壇》邱鈺玲／自由工作，還是要做討厭的事

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我很習慣這種熱烈反應，每當有人得知我脫離體制，都會有類似的回應，帶著一絲祝福和羨慕，對我說：「妳每天都去咖啡廳上班嗎？感覺很愜意耶！」
自由工作者在許多人眼中是一個我行我素、每天都去咖啡廳上班的自在身分，好似我們的主要職責是扮演那樣的角色，而非執行專案本身。我能理解這些沒來由的想像從何而來，多數人從未體會過這種生活，只能看到表象。
雖然我覺得自己確實很幸運，能以相對自主的方式從事擅長的工作，但自由工作不等於可以只挑自己喜歡的事情做，即便大部分都是自己喜歡的，仍會遇到不有趣的人事物。
自由工作者拿回過去賣給老闆的自主權，當自己的老闆，但相對的，代表沒有人能幫忙處理雜事、行政、跑腿、開發客戶、提案、報價、簽約、談判、處理客服、算錢記帳、催債討錢，除非你有餘裕外包出去，或另聘小幫手，否則這些都要自己來，校長兼撞鐘，執行專案只是接案過程的一小部分。
我對做這些事情完全沒有怨言，因為我知道這些瑣事雖然繁雜，卻是自主權的一部分，可以從中得知每個專案的成本結構和利潤、客戶的喜好需求，看見努力確實有所回報，不用擔心勞動成果被別人收割。
戳破自由工作的夢幻泡泡雖然很掃興，但我覺得擁有這些認知很重要。我無意抹黑職場，更無意鼓吹每個人都該裸辭當自由工作者，這世界上的每個崗位都有其意義，絕對需要各行各業的專家存在，而我只是同時經歷過不同工作，然後發現自由工作者的形式很適合我而已。
有些人仕途順遂，用不上這些知識，或覺得我的經歷不符個人經驗，都無所謂，但如果這些分享能幫上忙，我寫這本書的目的就達成了。
總之，自由工作不代表想幹嘛就幹嘛，只代表不受雇於特定雇主，不受雇主約束，自然也得不到雇主的協助和保障，這些空缺就得自己填補，要如何看待這件事、賦予其正面或反面的意義，就見仁見智了。
希望有意投入自由工作的人，不要戴著濾鏡看待這種工作形式，認識任何一件事都該了解正、反兩面，才能在未投入前進行全面分析，進而判斷適不適合這種生活。
●邱鈺玲／輔大織品系服裝設計組畢業。出社會時完全找不到設計助理的工作，只好「不務正業」轉換跑道，改以筆耕為生。曾任數位編輯、行銷企劃。
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