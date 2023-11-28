紐奶襲台3／進口鮮乳效期長達90天　酪農抗議「這叫保久乳」

我是廣告 請繼續往下閱讀
「現行法規認定『冷藏』就可以叫鮮乳的規範，我覺得非常不合理。」鮮乳坊創辦人、台灣農酪產業永續發展協會理事長龔建嘉說。
為了在與紐西蘭鮮乳對戰一役上能保有一席之地，酪農業者發起「台灣酪農業的心聲」連署書，也在公共政策網路參與平台發起「讓台灣的孩子還能喝到國產本土鮮乳」連署，希望政府提出政策配套，檢討乳品標示與分類方式。
酪農業團結向主管機關爭取生存權，但記者詢問專業學者和乳品廠，卻得到不同觀點。
酪農怨進口鮮奶效期長「應改叫保久乳」 學者觀點大不同
台灣大學動物科學技術學系特聘教授陳明汝表示，在乳品加工上，「保久乳」為了能在室溫下長久存放，製程比一般鮮乳更為嚴謹，除了須採「無菌」充填，且多以鋁箔包裝，避免細菌滋生，但像是好市多「科克蘭」只以紙盒充填，並無法達到真正的無菌，因此按照台灣CNS3056規範，只要生乳經殺菌、包裝，且全程在4℃冷藏環境下即為鮮乳的標準來說，「好市多的鮮乳絕對不能叫保久乳」。
但同樣是鮮乳，為何進口的保存期限可長達近3個月，台灣的卻僅能保存7至14天呢？原來差別在於製程。
國內外最常使用的3種鮮乳殺菌法
1．低溫長時間殺菌法LTLT
殺菌溫度基本為62至65℃，殺菌時間30分鐘，是「巴氏殺菌法」的一種。雖然因為殺菌溫度較低，生乳中的乳清蛋白、維生素B較不易遭受破壞，但殺菌時間長不符合大規模生產成本，因此市面上產品較少，僅適合少量生產，例如吉蒸牧場65度℃秀姑巒溪鮮乳、嘉義永榮牧場老爹鮮乳。
2．高溫短時間殺菌法HTST
殺菌溫度基本為70至75℃，殺菌時間15秒，為另一種「巴氏殺菌法」。歐美國家鮮乳大多採此方式，能保有鮮乳風味外也能減少對乳清蛋白等營養素的破壞，但部分台灣廠商為了確保運輸和販售過程中的品質安全，會再提高殺菌溫度、延長加熱時間，以降低生菌數，但整個殺菌過程又不如UHT強烈，例如初鹿鮮乳、瑞穗極製低溫殺菌鮮乳、義美特選牧場限定鮮乳、吉蒸牧場透明鮮乳。
3．超高溫瞬間殺菌UHT
殺菌溫度基本為130至145℃，殺菌時間2至10秒。UHT條件的設定，是要把所有原料乳中的微生物殺滅，以降低鮮乳在運輸與販售中產生變質的機率，同時也會因為高溫產生的「梅納反應」，讓鮮乳「濃、醇、香」，故台灣市售鮮乳大多採這樣的生產模式，例如林鳳營高品質鮮乳、福樂一番鮮、義美全脂鮮乳、鮮乳坊等。
不過同樣是UHT，依照填充技術與包裝材質的不同，保存期限也會有所差異。以進口鮮乳來說，在終端填充就多採高規格潔淨，甚至是無菌的條件，故保存期限可延長至70至90天，例如好市多科克蘭全脂鮮乳、紐牧然100%紐西蘭鮮乳。
比改鮮乳品名更重要！ 教授：應積極向國人推廣食農教育
專長為乳品加工的中興大學動物科學系助理教授陳彥伯認為，要將進口鮮乳更名為保久乳「應該行不通」，若要在通路上與國產有所區分，不妨討論能否將進口鮮乳標示為國外通用的「延長保存期限乳（ESL乳）」，「因為國外根本也沒有『鮮乳』一詞」。再者，比起品名，更重要的應該是積極向國人推廣食農教育，例如看懂效期。
舉例來說，倘若進口鮮乳保存期限標示為90天，到期日為2023.10.5，表示該瓶鮮乳生產日期為7月初，「已經放了2個多月的鮮乳你還要買嗎？」透過食農教育，陳彥伯認為消費者心中自會有把尺。
「當你的鮮乳因為生產設備與技術也可以做到無菌存放45天時，你要不要叫鮮奶？」台農鮮乳廠廠長林志青反問酪農。他表示區分國產與進口鮮乳雖然有其必要性，但鮮奶畢竟屬於「適口性」商品，比起名稱，向國人訴諸產地情感與印象，才更有機會與低價進口奶抗衡。
紐西蘭鮮乳再過不到2年就可零關稅進口，國產鮮乳如何在最後關頭奮力一搏，爭取國人對國產的支持，不只主管機關該盡速端出政策穩定民心，產業或許也該持續集思廣益，才能有望延續產業榮景。