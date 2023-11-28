中華職棒／台鋼擴編5位選手數據角度回顧！王躍霖10年生涯換4隊

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中信兄弟陳文杰生涯在中職效力7個賽季，共出賽406場，交出291安、19轟、打擊率0.254、上壘率0.319、長打率0.364的成績，在2023球季則是出賽99場，掃出47安、包括6轟，打擊率為0.191。
統一7-ELEVEn獅施子謙在2017年季中選秀會被獅隊以第三輪第10順位選中，隔年2018賽季他先發19場出賽，繳出11勝5敗、防禦率3.86成績奪下新人王，並站穩統一先發輪值，生涯至今共出賽129場，其中63場為先發出戰，拿下27勝27敗、防禦率5.51的成績，本季在獅隊32場出賽皆為後援登板，拿下1勝1敗、2救援成功與2次救援失敗、4次中繼成功、防禦率為4.41。
富邦悍將郭俊麟則是在2019年回到台灣，隨後就在2020年因為手肘韌帶置換手術開刀，休養一年後才開始投球，但在2021年郭俊麟僅出賽2場就關機，並在2022年開機後出賽15場（14場先發），拿下3勝7敗，防禦率4.11，在今年球季則是出賽23場（8場先發），主投69局繳出2勝7敗，防禦率6.39的成績，生涯在中華職棒40場登板中，24場為先發出戰，拿下5勝14敗、防禦率5.05的成績。
最後一位則是要談到上季轉戰味全龍的王躍霖，王躍霖於2009年被芝加哥小熊隊以26萬美元網羅，並在2015年1月遭芝加哥小熊隊釋出，同年3月赴日接受阪神虎隊測試未果，其後報名參加中華職棒季中選秀會，被Lamigo桃猿以第六輪選中，但隨後輾轉富邦悍將，在今年來到味全龍，並繳出回春表現出賽56場繳出3勝2敗、15次中繼成功、防禦率3.05佳績，生涯在中華職棒效力10個賽季，共出賽327場，其中320場為後援登板，拿下15勝18敗、13次救援成功（24次救援失敗）、73次中繼成功，整體防禦率為4.75，效力過Lamigo桃猿（樂天桃猿前身）、樂天桃猿、富邦悍將，台鋼雄鷹將是王躍霖中職生涯的第4隊。
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