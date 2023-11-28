特企／女神林襄今傳有喜！SAKURA餐酒館信義區盛大開幕

開幕前，現場人潮湧動，包括ATT 4 FUN百貨公司團隊、時尚名媛、日本企業經理等貴賓踴躍參與。開幕典禮由SAKURA品牌製作人Credo International社長、品牌老闆林襄、SAKURA管理團隊、ATT 4 FUN吳時英總經理，以及特別嘉賓DJ Hello Kitty聯合剪綵，進行日本正統的「鏡開」儀式。典禮後，由日本知名舞蹈公司「新井風味」創作的「SAKURA DANCERS」舞蹈團隊登台表演，結合傳統和服、和傘等元素，與數位光影藝術相融合，精彩的舞蹈表演成為現場焦點。
開幕夜更有「雙秘密武器」加持。最萌DJ「DJ Hello Kitty」在七年後再度來台表演，現場表現超High，為開幕氣氛帶來電音風暴。接著由日本關西無數舞台征服的「GLAMOR DANCERS」上台，以火辣且充滿動力的舞蹈動作，讓觀眾目不轉睛，整晚狂歡不停。
「SAKURA JAPANESE ENTERTAINMENT DINING」由Credo International克麗德國際集團社長白井浩一先生籌劃，總部在東京歌舞伎町、銀座、六本木經營三家餐酒館，此次首次選擇在台灣信義計畫區開設，並由風靡台日兩地的藝人林襄擔任餐廳品牌經營人。這是台灣首座融合日本、現代風格的「Neo-Japan」風格日式餐酒館，提供Dining、Dancing、Digital、Dream、Dramatic的日本沈浸式5D宴感官盛宴。
林襄將在日本體驗到的精緻和食、美味甜點原汁原味帶到台灣，菜單由柴田陽子女士全盤規劃，包含豐盛的下午茶、自助餐、深夜時段的精品冰淇淋和酒吧服務，呈現多種口味的日本美食。
其次是提供日本的頂級娛樂體驗。以日本動畫、漫畫、遊戲、音樂等為主題，SAKURA聘請數位藝術創意團隊「NAKED, INC」打造專屬的光影沈浸式場域，展現落櫻繽紛、雪花紛飛的日本四季風情，提供賓客精彩的數位藝術演出。
「SAKURA JAPANESE ENTERTAINMENT DINING」將成為全球10家門市的首站，包括紐約、拉斯維加斯、洛杉磯、曼谷、印尼、新加坡、馬來西亞等地。利用Credo International在海外的經驗，SAKURA不僅是一家餐廳，更是文化傳播與進出口的據點。該品牌致力於將日本獨特的文化和技術推向世界，同時將各地的服務與品牌引進日本。
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