阿本劇烈頭痛罹患動脈瘤！2醫師告知「非死即殘」：眼球會爆出來
41歲藝人阿本（翁瑞迪）過去是《模范棒棒堂》出身，後續演過好幾部經典偶像劇《18禁不禁》、《萌學園》系列，直到2016年才決定退居幕後，今年復出後也多次在各大節目亮相並分享經歷。近日，阿本坦言，年初時因頭痛不已就醫，結果醫師竟告訴他「非死即殘」，罹患嚴重的動脈瘤，眼球可能會爆出來，嚇壞在場所有來賓。
記者詹鎰睿／綜合報導
阿本在節目《單身行不行》中分享，他今年年初時，發生劇烈的頭痛症狀，就醫檢查花了2、3月，包含反覆的斷層掃描、打顯影劑等等，最終醫師才告知他得到「動脈瘤」，而且非死即殘，這句話把阿本嚇得一時無法接受，結果醫師特別解釋，「非死即殘，不是死掉就是變成植物人！」讓阿本直呼：「我聽得懂，我都要氣死了！」還一度懷疑是不是整人節目。
直到去別家醫院檢查後，阿本被告知大腦有廔管，「大腦動脈不知道為什麼接到靜脈，血流、血壓大於靜脈。」這種情況除了頭痛以外，還有可能會影響到眼睛的血液回流，造成眼壓升高，「可能眼球會爆出來！」故事聽完後，讓在場來賓驚呼連連。完整節目資訊會在今晚9點東風衛視頻道播出。
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