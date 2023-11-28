▲他持續耳鳴、緊繃，原來已腦鳴！台醫「治療妙計」破解循環，登國際期刊！

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原本以為聽力異常，但聽力檢查正常，以為是工作壓力所致，大家也勸他別胡思亂想。往後半年，聲響逐漸變大，干擾睡眠，只能藉助鎮靜助眠藥物。因為聽覺敏感，一進入吵雜的公共場所，竟然會焦躁不安，恐慌心悸，手心冒汗。
治療妙計：經顱磁刺激術
之後安排特殊影像與腦波檢查，確定是過敏性內耳炎引發耳鳴，併發重度腦鳴。在接受抗炎性藥物治療及經顱磁刺激術（rTMS）後，往後一個月耳鳴、腦鳴及相關自律神經病症都大幅緩解。兩個月後，終於回復之前平靜的生活。
（圖解說明：耳鳴、腦鳴機轉，以及rTMS經顱磁刺激術能發揮作用之處，在於調節前扣帶迴、腦島及聽覺皮質。）
耳鳴引起的腦鳴難解？醫：大腦功能已改變。
內耳影響大腦：
元景耳鼻喉科神經科診所陳建志醫師表示，根據生理，耳鳴訊號起自內耳，向上傳遞，在進入大腦顳葉聽覺皮質時，會影響到位於深處的腦島皮質。久而久之，腦島疲乏，功能失調，會把這種異常持續的聽覺訊號辨識為危險。
大腦影響腦幹：
接著，大腦前葉之「前扣帶迴皮質」啟動警覺反應，在向下傳遞神經訊號改變身體機能的過程中，使腦幹保持在緊張狀態。
腦幹影響內耳：
然後影響到腦幹內的聽覺神經路徑，失去對內耳耳鳴訊號的調控，訊號被放大，再向上傳回大腦，遂成惡性循環。
光治療根本的耳鳴沒用？
這種異常迴路是構成腦鳴的重要機轉，由於大腦功能已經改變，日後即便耳疾受到有效治療，耳鳴緩解，患者依然會感受到強大的聲響。腦鳴衍生自耳鳴，之後大多會兩者共存，一起困擾著患者。
耳鳴引腦鳴，兩者共存難破解？！台醫「治療妙計」登國際期刊！
陳建志醫師表示，元景耳鼻喉科神經科診所依據實際經驗，並統整文獻中所有治療策略，發現經顱磁刺激術（rTMS）不僅可達物理效應，還可對顳葉、島葉、前扣帶迴產生電生理性抑制，並可對神經細胞發生化學效應。
此方式可打破腦鳴迴路，強化耳鳴治療，迅速改善患者臨床症狀與生活品質。這項結果已刊登於世界知名期刊《美國醫學會–耳鼻喉專刊(JAMA Otolaryngology–Head & Neck Surgery)》，文中闡明治療「妙計」。
（圖解說明：研究發表於世界知名期刊《美國醫學會–耳鼻喉專刊 (JAMA Otolaryngology–Head & Neck Surgery)》(當年度影響力指數IF 6.2)。）
持續聽到怪聲？揪耳鳴／腦鳴！詳細紀錄細節給醫師參考。
陳建志醫師呼籲讀者，一旦耳朵持續聽見奇怪聲響時，應先正確就醫，找出真正病因，對症下藥。就醫前，最好能記錄下有幾個耳鳴聲、哪個方位、哪耳為主、是持續性的還是搏動性的、是否附帶迴音、在吵雜或安靜環境中哪個會加重、是否合併暈眩、頭痛或肩頸痠痛等。把這些資訊提供給醫師，以快速分辨耳鳴或腦鳴。
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