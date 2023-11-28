紐奶襲台4／台灣「離酪潮」開始！學者點出國產鮮奶2出路

我是廣告 請繼續往下閱讀
中華民國乳業協會秘書長方清泉也相當感嘆，目前不少乳品大廠不斷操作「兩面手法」，要求台灣酪農減產又同步進口鮮乳，完全打擊國產鮮乳生存空間，有乳品廠甚至從去（2022）年開始就不再與酪農戶簽約，各大乳品廠也相繼在今（2023）年年初要求酪農減產，「有些甚至還要求減價」，讓部分扛不住龐大開銷的酪農戶只能忍痛賣牛離酪，「台灣離酪潮開始了。」方清泉語重心長地說。
「普遍大廠都要我們減產7%」，梅桂種畜牧場第三代甘哲瑋無奈表示。根據農業部統計，截至到去年，全台乳牛在養戶數一共有562戶，但產業預估，等到2025年將減少超過60戶，一旦紐西蘭鮮乳被國人廣為接受後，甘哲瑋心痛地說：「還會有更多酪農戶掰掰」。就連曾在2014年頂新油安事件發生後，發起乳業「白色革命」的鮮乳坊創辦人龔建嘉也預測，待紐西蘭鮮乳零關稅上路後，包括零售與業務通路在內，「國產鮮乳將會有40%的取代率」。
台灣酪農業「寒冬來了」？學者：台灣鮮奶行銷要有新思維
面對平價紐西蘭鮮乳壓境，國產鮮乳該如何應對減輕衝擊？台灣大學動物科學技術學系特聘教授陳明汝激動表示「要做人家進口不來的產品啦！」
她解釋，國產鮮乳目前最重要的是要做出以下2種產品
- 差異化鮮乳
- 研發特色乳製品
對此，中興大學動物科學系助理教授陳彥伯也相當贊同這項觀點，更進一步補充表示，包含優格、起司、鮮奶油、乳粉、冰淇淋等，其實都有機會推出更多國產加工乳製品。因為國產鮮乳具有絕對新鮮優勢，光是「優格」就能做到進口做不到的「保留活菌」。陳彥伯說，「雖然現在才做改變非常有難度，但這絕對是未來努力方向」
國產乳源也很優秀！鮮乳坊創辦人龔建嘉：做出差異找出路
其實，國產鮮乳品質絲毫不遜於國外，甚至更為優秀。「在品質上做出明確差異，就能找到新的機會，」龔建嘉說，在面對以規格化進口的紐西蘭鮮乳，他認為酪農戶不論是取得動物福利標章、給牛隻吃不一樣的飼料，生產不同風味牛乳、發展產銷履歷等，都可以向消費者傳遞不同的商品價值。
龔建嘉強調，目前台灣鮮乳9成以上都是採用A級生乳（即每毫升體細胞數在30萬以內），對比美國聯邦標準，每毫升體細胞數在75萬以內就叫做A級，鮮乳品質優劣立判，「美國聯邦的A級奶在台灣只能用來做原料」；而不少國人鍾愛的日本鮮乳，亦以每毫升體細胞數在30萬以下做為標準，比品質，台灣毫不遜色。
「但如果沒把商品特色做出來，最終還是會回歸價格選擇。」龔建嘉說，因此鮮乳坊近年推出「A2β酪蛋白鮮乳」、「單一牧場鮮乳」就是一種差異化的嘗試。
林志青也認為鮮奶雖然屬於價格敏感商品，但只要能讓消費者對產地產生情感連結，訴諸「從小喝到大」、「本土化」的國產鮮乳，還是會有一定的消費群眾。此外，標榜「單一乳源」乃至「單一牧場」的區域型鮮乳，更會因為風味上的差異，養出民眾的品牌忠誠度，「這也是我們台農從5年前就開始布局小農品牌的原因」。
在酪農感嘆國人總有「外國月亮比較圓」的迷思時，國產鮮乳價格比進口鮮乳貴卻是板上釘釘的事實，要想在物價高漲的年代裡成為消費者的優先選擇，國產鮮乳只能不停精益求精，才更有機會在台紐鮮乳戰中，保有一席之地。