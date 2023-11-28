等了30年！台股終於超車港股　專家揭核心關鍵竟與美中科技戰有關

紐奶襲台4／台灣「離酪潮」開始！學者點出國產鮮奶2出路

記者陳詩雨／專題報導

「純吃草的才是好命牛，還會讓鮮乳超有營養⋯⋯」廣告台詞強力放送，不管是在電視還是報章雜誌，宣傳文案鋪天蓋地，為進口的紐西蘭鮮乳猛打曝光度。紐西蘭鮮乳零關稅進口進入倒數階段，不少乳品廠已經開始引進商品試水溫，就怕布局太慢，市場會被其他競業品牌捷足先登。

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放眼目前零售通路，除了乳品大廠「統一」有進口一支草飼紐西蘭鮮乳外，就連由台南縣酪農牛乳生產合作社成立的「臺灣牧場」也進口「紐牧然」紐西蘭鮮乳，如此經營手法讓台農乳品廠廠長林志青忍不住爆粗口表示「這是對自家產品多沒信心」。

中華民國乳業協會秘書長方清泉也相當感嘆，目前不少乳品大廠不斷操作「兩面手法」，要求台灣酪農減產又同步進口鮮乳，完全打擊國產鮮乳生存空間，有乳品廠甚至從去（2022）年開始就不再與酪農戶簽約，各大乳品廠也相繼在今（2023）年年初要求酪農減產，「有些甚至還要求減價」，讓部分扛不住龐大開銷的酪農戶只能忍痛賣牛離酪，「台灣離酪潮開始了。」方清泉語重心長地說。

▲面對2025年紐西蘭零關稅進口在即，不只統一有引進草飼紐西蘭鮮乳試水溫，就連由台南縣酪農牛乳生產合作社成立的「臺灣牧場」，也進口紐西蘭鮮乳讓產業相當心寒。（圖／記者陳詩雨攝）
▲面對2025年紐西蘭零關稅進口在即，不只統一有引進草飼紐西蘭鮮乳試水溫，就連由台南縣酪農牛乳生產合作社成立的「臺灣牧場」，也進口紐西蘭鮮乳讓產業相當心寒。（圖／記者陳詩雨攝）
「普遍大廠都要我們減產7%，梅桂種畜牧場第三代甘哲瑋無奈表示。根據農業部統計，截至到去年，全台乳牛在養戶數一共有562戶，但產業預估，等到2025年將減少超過60戶，一旦紐西蘭鮮乳被國人廣為接受後，甘哲瑋心痛地說：「還會有更多酪農戶掰掰」。就連曾在2014年頂新油安事件發生後，發起乳業「白色革命」的鮮乳坊創辦人龔建嘉也預測，待紐西蘭鮮乳零關稅上路後，包括零售與業務通路在內，「國產鮮乳將會有40%的取代率」

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面對平價紐西蘭鮮乳壓境，國產鮮乳該如何應對減輕衝擊？台灣大學動物科學技術學系特聘教授陳明汝激動表示「要做人家進口不來的產品啦！」

她解釋，國產鮮乳目前最重要的是要做出以下2種產品

  1. 差異化鮮乳
陳明汝以鮮乳坊的「A2β酪蛋白鮮乳」為例，因為產品存在市場獨特性，「就算賣得比較貴也會有人買」。她建議產業要積極開發特色化或機能鮮乳，例如經檢測後「β胡蘿蔔素」比其他競業品牌更多的鮮乳產品；再者，經由「高溫短時間殺菌法（HTST）」製成的鮮乳，因為口感較為清淡，也會和近乎保久乳風味的進口奶有明顯商品區隔。「台灣目前差異化產品太少，消費者買鮮乳只是從『統一』變『味全』的概念」。

  1. 研發特色乳製品
「我隨便舉例，台灣難道不能推出『牛奶豆腐』嗎？」陳明汝說，當台灣冬天剩奶多時，推廣民眾吃火鍋、加牛奶豆腐，品嘗美食之餘，還能補充蛋白質、鈣質。「開發新產品，現在做都還來得及！」

對此，中興大學動物科學系助理教授陳彥伯也相當贊同這項觀點，更進一步補充表示，包含優格、起司、鮮奶油、乳粉、冰淇淋等，其實都有機會推出更多國產加工乳製品。因為國產鮮乳具有絕對新鮮優勢，光是「優格」就能做到進口做不到的「保留活菌」。陳彥伯說，「雖然現在才做改變非常有難度，但這絕對是未來努力方向」

▲台灣大學動物科學技術學系特聘教授陳明汝與中興大學動物科學系助理教授陳彥伯皆認為，必須積極發展差異化國產鮮乳與乳製加工品，才有可能降低紐西蘭鮮乳帶來的衝擊。（圖／記者葉志明攝）
▲台灣大學動物科學技術學系特聘教授陳明汝與中興大學動物科學系助理教授陳彥伯皆認為，必須積極發展差異化國產鮮乳與乳製加工品，才有可能降低紐西蘭鮮乳帶來的衝擊。（圖／記者葉志明攝）
國產乳源也很優秀！鮮乳坊創辦人龔建嘉：做出差異找出路

其實，國產鮮乳品質絲毫不遜於國外，甚至更為優秀。「在品質上做出明確差異，就能找到新的機會，」龔建嘉說，在面對以規格化進口的紐西蘭鮮乳，他認為酪農戶不論是取得動物福利標章、給牛隻吃不一樣的飼料，生產不同風味牛乳、發展產銷履歷等，都可以向消費者傳遞不同的商品價值。

龔建嘉強調，目前台灣鮮乳9成以上都是採用A級生乳（即每毫升體細胞數在30萬以內），對比美國聯邦標準，每毫升體細胞數在75萬以內就叫做A級，鮮乳品質優劣立判，「美國聯邦的A級奶在台灣只能用來做原料」；而不少國人鍾愛的日本鮮乳，亦以每毫升體細胞數在30萬以下做為標準，比品質，台灣毫不遜色。

「但如果沒把商品特色做出來，最終還是會回歸價格選擇。」龔建嘉說，因此鮮乳坊近年推出「A2β酪蛋白鮮乳」、「單一牧場鮮乳」就是一種差異化的嘗試。

▲台灣因高溫潮濕，對生乳品質要求嚴格，絲毫不遜於日本鮮乳。（圖／NOWnews製表）
▲台灣因高溫潮濕，對生乳品質要求嚴格，絲毫不遜於日本鮮乳。（圖／NOWnews製表）
林志青也認為鮮奶雖然屬於價格敏感商品，但只要能讓消費者對產地產生情感連結，訴諸「從小喝到大」、「本土化」的國產鮮乳，還是會有一定的消費群眾。此外，標榜「單一乳源」乃至「單一牧場」的區域型鮮乳，更會因為風味上的差異，養出民眾的品牌忠誠度，「這也是我們台農從5年前就開始布局小農品牌的原因」。

在酪農感嘆國人總有「外國月亮比較圓」的迷思時，國產鮮乳價格比進口鮮乳貴卻是板上釘釘的事實，要想在物價高漲的年代裡成為消費者的優先選擇，國產鮮乳只能不停精益求精，才更有機會在台紐鮮乳戰中，保有一席之地。

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