「長榮最正女機師」IG神出！曾是AKB48台灣研究生 超狂背景起底
一名長榮空服員「薑咪」時常在臉書分享工作日常，她25日曬出和正妹機師王馨的合照，並大讚她是「我們公司裡最正的女機師！」貼文曝光後，王馨驚人背景也隨即被起底，原來她曾是女團AKB48台灣團的研究生，之後轉職到國外自訓考取飛機駕駛執照，回台後成功應徵上長榮機師，勵志的求職故事激勵了許多人。
記者賴禹妡／綜合報導
薑咪25日在臉書粉專曬出在機上和女機師的合照，寫下「我覺得她是我們公司裡最正的女機師」，原來薑咪身旁的正妹機師就是王馨，薑咪不但大讚王馨人很Nice，也覺得女機長非常帥氣，她崇拜地說：「曾跟一個男機長聊過，他覺得女機師有男機師沒有的特點，她們前瞻性很高很會預知後面會遇到的事，細心處理、解決，反正就是很帥」。
貼文曝光後，王馨驚人的背景隨即被起底。其實她過去受訪時提到，自己曾是徵選AKB48的研究生，但當偶像有年齡的壓力限制，再加上團體狀況不穩定，因此王馨不得已向現實低頭，決定在大學畢業那年離開AKB48，並走上機師這條路。王馨先是考航空公司培訓機師，但沒有通過，之後就飛往美國自訓考取飛機駕駛執照，再回台灣應徵機師。
王馨坦言，當時培訓機師沒有通過，腦中曾經浮現放棄的念頭，但她不甘願自己僅因學科就被否定能力，「這不能證明我不適合飛行」，因此仍努力在機師之路前進，直到拿到第一張最基本的執照，她才確定了自己熱愛飛行的心，「這就是我要做的」。
如今，王馨不只是一名專業的機師，在IG上更有7.8萬粉絲追蹤，她時常分享機師日常生活及夫妻互動，姣好的外貌搭配魔鬼身材，讓網友們紛紛留言狂讚，「我也很喜歡這位機長，帥翻又美翻」、「全世界最辣的機長」。